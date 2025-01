Santé, nourriture et abri, les priorités de l'ONU dans l'aide humanitaire à Gaza

Les humanitaires de l'ONU ont déclaré mardi 21 janvier qu'un afflux d'aide humanitaire continuait d'entrer dans la bande de Gaza, avec pour principales priorités la santé, la nourriture, l'eau et les abris, ainsi que l'ouverture de boulangeries et l'aide à la réunification des familles.

>> Les premiers camions d'aide humanitaire pénètrent à Gaza après le cessez-le-feu

>> Gaza : l'UNICEF appelle à "agir face à l'effondrement des services essentiels"

>> Plus de 900 camions d'aide humanitaire entrés dans Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué que lui-même et ses partenaires, en visitant le camp de Jabaliya dans le gouvernorat de Gaza Nord, ont trouvé des personnes créant des abris de fortune au milieu des décombres.

"L'accès à l'eau fait également cruellement défaut, tous les puits ayant été détruits, et le risque de munitions non explosées reste élevé, a affirmé l'OCHA. Nos partenaires humanitaires et nous-mêmes nous mobilisons pour fournir de la nourriture et des abris d'urgence".

Avec le cessez-le-feu en place, de nombreux Palestiniens déplacés retournant chez eux ont trouvé des montagnes de décombres à la place de leurs habitations.

"Selon nos partenaires travaillant sur la réponse aux abris, plus de 90% des unités de logement à Gaza ont été endommagées ou détruites au cours des 15 derniers mois, a signalé l'OCHA. Compte tenu de l'ampleur des destructions et des besoins à Gaza, nous nous efforçons d'acheminer l'aide vitale aux populations aussi rapidement que possible".

Le bureau a également exhorté les États membres et les partenaires de l'ONU à veiller à ce que les opérations d'aide soient financées pour répondre aux besoins énormes.

Interrogé sur l'augmentation du nombre de camions d'aide entrant dans la bande de Gaza, Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général Antonio Guterres, a répondu aux journalistes que 915 camions étaient entrés dans la bande de Gaza lundi 20 janvier, selon les informations reçues des autorités israéliennes et des garants de l'accord de cessez-le-feu.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En Cisjordanie, l'OCHA s'est dite très préoccupée par la sécurité et le bien-être des Palestiniens dans la ville et le camp de réfugiés de Jénine, où les forces israéliennes ont mené une opération.

Selon les premiers rapports, les frappes aériennes, les bulldozers et les opérations d'infiltration ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés, y compris parmi le personnel médical, a observé l'OCHA. "Des tactiques létales et guerrières -y compris des frappes aériennes- sont appliquées de manière répétée au cours de ces opérations en Cisjordanie, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'utilisation de la force qui dépasse les normes d'application de la loi".

La dernière opération israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine fait suite à des semaines d'affrontements entre les forces palestiniennes et des Palestiniens armés.

Le bureau a indiqué que l'Agence de secours et travaux des Nations Unies pour les Palestiniens (UNRWA) a rapporté que, depuis la semaine dernière, environ 2.000 familles ont été déplacées du camp au cours des affrontements inter-palestiniens.

L'OCHA a souligné que l'ONU et ses partenaires humanitaires ont distribué des matelas et des couvertures aux personnes déplacées dans le cadre de l'opération au début du mois. Les humanitaires n'ont pas pu accéder à la zone de manière sûre et fiable en raison des hostilités.

Xinhua/VNA/CVN