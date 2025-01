Le Mexique et les États-Unis en pourparlers officiels sur des questions bilatérales

Le Mexique et les États-Unis ont entamé des discussions formelles sur des questions bilatérales, telles que l'immigration et la sécurité, a déclaré mercredi 22 janvier la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Les discussions ont commencé mardi 21 janvier après que le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio a téléphoné à son homologue mexicain, Juan Ramon de la Fuente, a noté la présidente.

"La conversation a été très bonne et très cordiale", a fait savoir Mme Sheinbaum lors de sa conférence de presse matinale régulière au Palais national de Mexico.

"Ils ont parlé des questions d'immigration et de sécurité", a-t-elle ajouté, précisant que contrairement aux spéculations "selon lesquelles il n'y a pas de communication (entre les deux gouvernements), celle-ci a été formellement établie hier".

Le premier appel de M. Rubio en tant que secrétaire d'Éat "a été pour le Mexique", a souligné la présidente, "et ce fut un appel très cordial, comme m'en a informé hier le ministre des Affaires étrangères (M. De la Fuente)".

Dans un communiqué publié mercredi 22 janvier, M. Rubio a exposé les priorités de son ministère, au premier rang desquelles figure l'immigration.

Depuis sa campagne de réélection, le président américain Donald Trump a menacé d'adopter une position ferme face au flux de migrants sans papiers et au trafic de drogue, et a, dès le premier jour de son mandat, signé une série de décrets qui ont un impact direct sur le Mexique, notamment en mettant fin au programme dit CBP One Mobile Application qui offrait aux migrants un moyen de programmer une audience d'asile avec les autorités américaines de l'immigration sans avoir à se rendre à la frontière.

M. Trump a également rétabli une politique d'immigration datant de son premier mandat, connue sous le nom de "Reste au Mexique", qui oblige les demandeurs d'asile à rester au Mexique pendant que leurs dossiers suivent leurs cours devant les tribunaux américains de l'immigration.

Xinhua/VNA/CVN