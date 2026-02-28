Entre stabilité et croissance : la stratégie monétaire flexible du Vietnam

En 2025, la croissance du crédit a atteint 19,1%, soit 18,58 millions de milliards de dôngs. Pour 2026, la Banque d’État du Vietnam vise une augmentation de 15%, avec une marge de manœuvre pour l’ajuster en fonction de la conjoncture macroéconomique.

L’an passé, le secteur bancaire a obtenu des résultats impressionnants, jouant un rôle central dans la stabilité macroéconomique. Les flux de capitaux ont été orientés vers l’agriculture, les zones rurales, les petites et moyennes entreprises et les industries de soutien. Le crédit au secteur des hautes technologies a enregistré une croissance exceptionnelle de plus de 30% sur un an.

Photo : VNA/CVN

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a mis en œuvre une politique monétaire flexible afin de maîtriser l’inflation et de stabiliser le taux de change dans un contexte de marchés internationaux volatiles. Les taux d’intérêt des prêts ont maintenu une tendance à la baisse, facilitant ainsi l’accès au capital à des coûts raisonnables pour les particuliers et les entreprises, et leur permettant de relancer leur production et leurs activités. Au terme de l’année 2025 marquée par de fortes incertitudes économiques mondiales, le secteur bancaire du pays a réaffirmé son rôle de pilier de la stabilité macroéconomique, créant des conditions favorables à une croissance durable.

En 2025, la BEV a poursuivi la mise en œuvre d’une politique monétaire proactive et flexible, en étroite coordination avec la politique budgétaire, afin de réaliser le double objectif de maîtrise de l’inflation et de soutien à la croissance économique.

Maintien des grands équilibres

En tant qu’autorité de régulation, la Banque centrale a joué un rôle majeur dans la stabilisation des marchés monétaire et des changes. Évaluant les résultats obtenus, la gouverneure de la BEV, Nguyên Thi Hông, a souligné que l’ensemble du secteur bancaire avait déployé de manière concertée les principales missions assignées, contribuant de façon significative à la stabilité macroéconomique et au maintien des grands équilibres de l’économie nationale.

Soutenues par la stabilité macroéconomique, les activités des banques commerciales ont enregistré des résultats encourageants en 2025. La croissance du crédit est restée conforme aux orientations de la BEV, les flux de capitaux continuant de privilégier la production, les exportations et la consommation essentielle, tout en s’étendant progressivement vers les domaines de la transition verte, de la transformation numérique et de l’innovation.

De nombreuses banques annoncent avoir atteint, voire dépassé, leurs objectifs de bénéfices annuels. Les banques commerciales publiques con-tinuent de jouer un rôle central en termes de taille et de sécurité du système, tandis que les banques commerciales par actions ont affiché une croissance plus marquée. La qualité de cette croissance s’est améliorée, portée par une meilleure maîtrise des coûts, la diversification des sources de revenus et le renforcement de la gestion des risques, au-delà de la seule expansion du crédit.

Photo : VNA/CVN

Priorités essentielles

À l’horizon 2026, le secteur bancaire est appelé à jouer un rôle accru dans le financement d’une croissance rapide et durable. L’orientation de la BEV demeure centrée sur la stabilité macroéconomique et la sécurité du système financier. Les analyses sectorielles anticipent une poursuite de la croissance des bénéfices à deux chiffres, soutenue par une progression maîtrisée du crédit, une amélioration des marges d’intérêt nettes et une meilleure qualité des actifs, tout en soulignant la nécessité d’un contrôle rigoureux des risques.

Le message de la gouverneure de la BEV est sans équivoque : il s’agit de préserver la stabilité macroéconomique et la sécurité du système bancaire tout en contribuant activement à une croissance économique rapide et durable. Cette orientation constitue le fil conducteur de l’action du secteur bancaire dans le nouveau cycle de développement de l’économie nationale. La Banque centrale prévoit de maintenir la croissance du crédit dans l’ensemble du système bancaire à environ 15% en 2026, avec une marge de manœuvre pour l’ajuster en fonction de la conjoncture macroéconomique, des pressions inflationnistes et de la sécurité du système bancaire, dans le but de concilier soutien à la croissance et stabilité financière.

La Banque centrale a indiqué avoir annoncé publiquement le 31 décembre dernier les principes d’attribution des quotas de croissance du crédit aux établissements de crédit pour 2026. L’allocation des marges de crédit est basée sur les résultats de notation et de classement des banques, multipliés par un coefficient commun, dans le but d’encourager une gouvernance plus rigoureuse, des opérations plus sûres et une meilleure qualité du crédit.

La BEV continuera d’inciter les banques à privilégier les prêts aux activités de production et aux entreprises, aux secteurs clés et aux domaines prioritaires, ainsi qu’aux principaux moteurs de croissance de l’économie, tout en maintenant un contrôle strict des flux de crédit vers l’immobilier et d’autres secteurs potentiellement à haut risque afin de préserver la sécurité du système. Garantir une liquidité stable sur le marché monétaire et maintenir le bon fonctionnement du système bancaire demeurent des priorités essentielles, contribuant à la stabilité macroéconomique globale, a affirmé la Banque centrale.

L’expansion du crédit doit être compatible avec la capacité de gestion des risques, la position de liquidité et la capacité de mobilisation de capitaux de chaque banque, tout en veillant à ce que les fonds soient utilisés aux fins prévues, que la qualité du crédit soit améliorée et que les créances douteuses soient maîtrisées. Les banques sont tenues de renforcer leurs procédures d’évaluation du crédit, ainsi que leurs contrôles et inspections internes, afin de détecter et de corriger toute infraction aux pratiques de prêt.

Thê Linh/CVN



