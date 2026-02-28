Hanoï propulse son économie numérique

Une plateforme d’échange de technologies et un marché de transformation digitale ont vu le jour début février à Hanoï, marquant une étape importante dans la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Politburo du Parti.

Photo : CTV/CVN

La plateforme d’échange de technologies de Hanoï (HanoTEX) se positionne comme l’infrastructure phare de la capitale pour connecter, évaluer, intermédiariser et commercialiser les technologies. Ses missions clés incluent l’évaluation et l’intermédiation des transferts de technologies, la commercialisation des résultats de la recherche scientifique ainsi que la connexion entre les entreprises, les instituts de recherche, les investisseurs et les institutions financières.

Première plateforme nationale fonctionnant sur un modèle de partenariat public-privé (PPP), avec une gestion professionnelle assurée par des entreprises, HanoTEX combine un portail en ligne (hanotex.vn) et un espace physique de transactions. À l’horizon 2030, elle ambitionne de s’imposer comme une institution de référence au niveau régional et international.

Un marché dédié aux solutions numériques

De son côté, le marché de transformation numérique de Hanoï - DTMarket (dtmarket.vn) - constitue une composante spécialisée de HanoTEX, centrée sur les solutions, produits et services numériques. Ce marché vise à connecter l’offre et la demande de technologies numériques pour les organismes d’État, les entreprises et la société, tout en encourageant une concurrence saine.

Lors de la cérémonie de lancement tenue le 3 février à Hanoï, le vice-président du Comité populaire municipal, Truong Viêt Dung, a souligné que ces derniers temps, la capitale et en particulier le Comité de pilotage 57, ont concentré leurs efforts sur le développement de la science et des technologies, la promotion de l’innovation et la transformation numérique. Hanoï s’est engagée de manière proactive dans la 4e révolution industrielle, obtenant des résultats significatifs et concrets. Le lancement de la plateforme d’échange de technologies (HanoTEX) et du marché de transformation numérique (DTMarket) constitue une étape clé dans la mise en œuvre de la Résolution N°57 datée du 22 décembre 2024 du Politburo du Parti sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Il a appelé les services municipaux, les collectivités locales et les entreprises à les considérer comme de véritables outils de développement de l’économie numérique, en partant des besoins réels et en évitant toute approche purement formelle.

La ville de Hanoï s’est engagée à accompagner, créer un environnement favorable et lever les obstacles, afin que la science, la technologie et l’innovation deviennent de véritables moteurs de son développement rapide et durable. “La transformation numérique doit générer une valeur économique réelle, et non se limiter à une tendance ou à des démonstrations techniques”, a affirmé Truong Viêt Dung.

Hanoï voit 2026 comme une période charnière pour passer de la phase pilote à une application réelle et massive. La capitale s’est fixé des objectifs ambitieux que l’économie numérique représente plus de 40% de son économie d’ici 2030, et plus de 70% d’ici 2065.

L’IA au cœur des coopérations

À cette occasion, le Service municipal des sciences et technologies a présenté un système de transfert de documents en ligne entre l’État et les entreprises, simplifiant les procédures administratives. Plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), entre l’État, les universités et les entreprises.

Parallèlement, une vingtaine d’entreprises technologiques de premier plan ont aménagé des espaces d’exposition et de démonstration technologique au rez-de-chaussée de la Bourse des technologies de Hanoï. Elles y présentent de nombreux produits et solutions dédiés à la transformation numérique dans des domaines variés : gestion publique et gouvernement numérique, ville intelligente, production et activités économiques, éducation, santé et vie sociale.

La société par actions BVA International Linkages, chargée de participer au déploiement, à la gestion et à l’exploitation expérimentale des plateformes, s’est engagée à coopérer étroitement avec le Service municipal des sciences et technologies afin d’assurer le fonctionnement de l’HanoTEX et du DTMarket dans le respect des orientations définies, en garantissant leur caractère officiel et leur transparence.

Un représentant de la BVA a partagé : “Nous nous considérons comme le prolongement opérationnel des organisations de gestion, en veillant à un fonctionnement conforme à l’intérêt public, au cadre juridique et sans dérive de commercialisation”. L’entreprise s’est également engagée à ce que la sélection et la validation des solutions reposent sur des résultats concrets et des indicateurs de performance (KPI) précis, et non sur des engagements de façade.

Afin de garantir l’efficacité de ces plateformes, les autorités de Hanoï ont appelé les responsables des collectivités locales à s’impliquer personnellement, en faisant de la satisfaction des citoyens et du développement des entreprises des critères clés d’évaluation des capacités des cadres. De son côté, le président du Service municipal des sciences et technologies a proposé des missions spécifiques aux services, organismes et Comités populaires à tous les niveaux, les invitant à identifier proactivement et à publier leurs besoins concrets en matière de transformation numérique sur la plateforme d’échange de technologies (HanoTEX), afin de tester et sélectionner les solutions les plus adaptées.

Phuong Nga/CVN