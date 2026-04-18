Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030

Au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général Tô Lâm a signé la Conclusion N°18-KL/TW du 2 avril 2026, issue du 2e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, portant sur le plan de développement socio-économique, les finances nationales, la gestion de la dette publique ainsi que les investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030, en lien avec l’objectif de croissance à deux chiffres.