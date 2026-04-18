Le Vietnam confirme son attractivité auprès des investisseurs étrangers

Au premier trimestre 2026, le Vietnam a attiré 15,2 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 42,9% sur un an. Porté par des réformes législatives, le pays accélère sa mutation vers la haute technologie et consolide sa position régionale.

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Au premier trimestre, 904 nouveaux projets ont été autorisés, représentant un capital cumulé de 10,23 milliards de dollars. Cela correspond à une augmentation de 6,4% du nombre de projets et à un capital multiplié par 2,4 par rapport à la même période de l’an dernier. Le Vietnam a drainé 15,2 milliards de dollars d’IDE enregistrés, soit une hausse de 42,9% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, les IDE décaissés sont estimés à 5,41 milliards de dollars, en hausse de 9,1% sur un an, soit le niveau le plus élevé enregistré pour un premier trimestre au cours des cinq dernières années. Parmi les 52 pays et territoires ayant injecté des fonds dans de nouveaux projets, Singapour demeure premier avec 5,32 milliards de dollars (52% du total), suivi de la République de Corée avec 3,68 milliards (35,9%), de la Chine avec 417,5 millions (4,1%), de Hong Kong (Chine) avec 256,8 millions (2,5%), du Japon avec 191,3 millions (1,9%) et des États-Unis avec 91,3 millions (0,9%).

Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et des politiques commerciales internationales incertaines, de nombreuses multinationales adoptent une approche plus prudente, réévaluant leurs stratégies et optimisant leurs chaînes d’approvisionnement existantes. Toutefois, la restructuration des chaînes d’approvisionnement en Asie-Pacifique se poursuit, et le Vietnam demeure une destination attractive grâce à sa stabilité politique, à ses accords de libre-échange et à sa position dans les chaînes de production régionales.

Des engagements aux investissements effectifs

Les tendances deviennent plus positives. En février 2026, les IDE enregistrés ont atteint 3,43 milliards de dollars, en hausse de 34% par rapport à janvier. Parallèlement, le capital décaissé en deux mois a dépassé 3,2 milliards de dollars, en progression de 8,8% sur un an, soit le niveau le plus élevé pour les deux premiers mois depuis cinq ans. Selon l’Agence de l’investissement étranger, ces résultats montrent que les projets existants sont mis en œuvre conformément au calendrier et reflètent la confiance des investisseurs étrangers. Nguyên Bich Lam, ancien directeur général de l’Office national des statistiques, estime que ce niveau de décaissement constitue un “point saillant”, illustrant le passage des engagements à des investissements effectifs.

Cependant, des difficultés subsistent. Les investissements sous forme d’apports en capital social, d’achats d’actions et de capitaux additionnels ont reculé. Les nouveaux projets restent majoritairement de taille moyenne, reflétant une phase d’observation des investisseurs dans un contexte mondial incertain.

Malgré ces défis, la confiance à long terme demeure. Le nombre de nouveaux projets montre que le Vietnam continue d’attirer les investisseurs étrangers. Le groupe GE Vernova l’a choisi comme premier pays asiatique pour organiser sa conférence annuelle sur l’énergie, réunissant des dirigeants internationaux du secteur. Lors d’une rencontre avec le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, son Pdg Scott Strazik, a affirmé la volonté du groupe de soutenir le développement énergétique et socio-économique du Vietnam.

Pour sa part, le groupe Cooler Master envisage d’augmenter ses investissements à Bac Ninh pour porter ses fonds dans cette localité à environ 3 milliards de dollars. Starlink a été autorisé à déployer ses services d’Internet par satellite au Vietnam, tandis que le groupe G42 prévoit de développer des infrastructures de centres de données d’un montant d’environ 2 milliards de dollars. D’autres investisseurs internationaux s’intéressent également aux secteurs financiers dans le contexte du développement du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et Dà Nang (Centre).

Toutefois, vu les tensions géopolitiques, la hausse des coûts de l’énergie, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement pourrait affecter les décisions d’investissement. Il est donc nécessaire de suivre de près la situation afin d’adopter des mesures adaptées.

Le vice-Ptemier ministre Nguyên Van Thang a souligné la nécessité de renforcer l’attraction des projets d’IDE de grande envergure et de haute technologie afin de créer de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie.

S’adapter aux enjeux mondiaux

Photo : VNA/CVN

Au-delà des performances chiffrées, le pays opère une mutation qualitative profonde en orientant ses flux de capitaux vers les secteurs à haute valeur technologique et stratégique. Grâce à des politiques d’investissement attractives et à un environnement d’investissement amélioré, le Vietnam démontre sa capacité à s’adapter aux règles du jeu de l’économie globale.

Concernant les politiques d’attraction des IDE, Hong Sun, président honoraire de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam, a salué la simplification des procédures de post-inspection et les incitations spécifiques pour les mégaprojets et les projets de R&D selon la Loi sur l’investissement amendée, adoptée en décembre 2025. “La mise en place de nouveaux mécanismes de soutien à l’investissement, en remplacement des anciennes incitations fiscales, permettra au Vietnam de fidéliser les grands investisseurs”, a-t-il affirmé. Il a ajouté que la Loi sur l’investissement amendée renforce également la compétitivité de l’environnement d’investissement vietnamien, témoignant ainsi de la volonté du pays de s’adapter aux normes internationales.

Selon le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, son ministère a élaboré un plan pour attirer une nouvelle génération d’investissements étrangers, axés sur des cadres institutionnels et politiques ouverts, attractifs et performants. Le Vietnam mise également sur le capital humain, avec un programme d’envergure visant à former 50.000 ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs et la haute technologie.

Thê Linh/CVN



