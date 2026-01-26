Information sur les résultats du XIIᵉ Congrès national du PPRL

Dans le cadre de la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, celui-ci et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, ont coprésidé, le 26 janvier à Hanoï, une conférence d’information consacrée aux résultats du XIIᵉ Congrès national du PPRL.

>> Le Vietnam et le Laos poursuivent le renforcement de leur amitié

>> Entrevue entre le président Luong Cuong et le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

>> Vietnam - Laos : une coopération de plus en plus profonde et efficace

>> Le président de l’Assemblée nationale reçoit le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, Thongloun Sisoulith a souligné que le XIIᵉ Congrès national du PPRL constituait un jalon politique d’une importance particulière, illustrant la continuité et le développement créatif de la ligne de rénovation du PPRL, et définissant clairement la vision, les objectifs et les orientations du développement du Laos dans la nouvelle période.

Consacrée au renforcement du rôle dirigeant du Parti, à la construction active d’une économie indépendante et autonome, au perfectionnement continu du régime de démocratie populaire et à la progression résolue vers le socialisme, la tenue du Congrès a traduit une forte détermination politique de l’ensemble du PPRL.

Le Congrès a procédé à une évaluation globale de la mise en œuvre de la Résolution du XIᵉ Congrès national, mettant en évidence le maintien de la stabilité politique et sociale, une croissance économique moyenne de 4,24%, l’amélioration progressive des conditions de vie de la population et l’élargissement des relations extérieures.

Plusieurs documents stratégiques majeurs ont été adoptés, notamment la troisième Plateforme politique, réaffirmant la voie socialiste et l’héritage de la pensée de Kaysone Phomvihane, le Rapport politique, la Stratégie de développement décennale (2026–2035) et le 10ᵉ Plan quinquennal de développement socio-économique (2026-2030).

Thongloun Sisoulith a réaffirmé la volonté constante du Laos de promouvoir et d’approfondir davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, tout en exprimant sa profonde gratitude pour le soutien fidèle et précieux du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens au Laos.

Il a également félicité le Vietnam pour le plein succès du XIVᵉ Congrès national du PCV.

De son côté, au nom du Comité central du PCV, le secrétaire général Tô Lâm a salué le succès du XIIᵉ Congrès national du PPRL. Il a affirmé le soutien fort et global du Vietnam, ainsi que sa volonté de coordonner étroitement avec le PPRL afin de renforcer la coopération dans tous les domaines, contribuant concrètement à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIᵉ Congrès du PPRL, pour le bénéfice des peuples des deux pays et pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

VNA/CVN