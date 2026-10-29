Indonésie : les échouages de requins-baleines inquiètent les spécialistes

>> Rhinocéros, anguilles et requins au cœur d'une conférence sur la vie sauvage
>> L'Indonésie, sanctuaire des requins-baleines, selon une étude
>> Indonésie : la BAD prévoit 218 millions de dollars pour renforcer le contrôle sanitaire
|Un requin-baleine mort dans les eaux du village de Ritaebang, dans le district de Flores oriental, province de Nusa Tenggara oriental (NTT), en Indonésie.
|Photo : VNA/CVN
La multiplication des échouages mortels de requins-baleines sur la côte sud de Java, en Indonésie, suscite des inquiétudes, alors que les causes de ce phénomène restent mal connues.
Le 18 octobre, un requin-baleine d'environ 9 m de long et pesant plus de deux tonnes a été retrouvé échoué sur la plage de Parangkusumo, dans le district de Bantul, à Yogyakarta.
Selon Dwi Suprapti, vétérinaire spécialisée dans les grands animaux aquatiques, la cause de sa mort n'a pas encore été déterminée.
Au cours des six derniers mois, huit requins-baleines se sont échoués et sont morts sur la côte sud de Java, a-t-elle précisé.
En Indonésie, le nombre d'échouages signalés a nettement augmenté depuis 2020, passant d'environ quatre cas par an auparavant à une vingtaine.
Classé parmi les espèces menacées d'extinction à l'échelle mondiale, le requin-baleine aurait vu sa population diminuer de 50 à 70%.
VNA/CVN