Indonésie : la BAD prévoit 218 millions de dollars pour renforcer le contrôle sanitaire

La Banque asiatique de développement (BAD) prévoit d’accorder un prêt de 218 millions de dollars à l’Indonésie afin de renforcer ses capacités de contrôle de la qualité des aliments et des médicaments.

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Photo : Dô Quyên/VNA/CVN

Ce financement prévoit notamment la construction de dizaines de nouveaux laboratoires économes en énergie et respectueux de l’environnement.

L’Agence nationale indonésienne de contrôle des aliments et des médicaments (BPOM) sera la principale bénéficiaire de ce financement.

À Makassar, environ 50 milliards de roupies indonésiennes, soit près de 2,8 millions de dollars, devraient être consacrés à la construction d’un laboratoire écologique sur un terrain d’environ 3.300 m², à côté des installations actuelles de la BPOM.

Selon les prévisions, ce nouveau laboratoire pourrait réduire sa consommation d’électricité et d’eau d’environ 25 en portant sa capacité d’analyse de 86,4% à 95,5%. Le délai nécessaire pour effectuer une analyse devrait également passer de huit à cinq jours ouvrables.

Le prêt de 218 millions de dollars de la BAD devrait financer la construction de 37 laboratoires de la BPOM à travers l’Indonésie, ainsi que l’acquisition d’équipements d’analyse manquants dans certains établissements.

VNA/CVN