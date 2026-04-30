L'Indonésie, sanctuaire des requins-baleines, selon une étude

L'Indonésie constitue un sanctuaire pour les requins-baleines, selon une étude publiée le 30 avril qui a révélé que ces géants inoffensifs pour l'homme se rassemblent toute l'année durant dans deux baies du vaste archipel.

>> Des requins léopards inséminés en Australie pour préserver la diversité

>> L'exploitation minière en haute mer pourrait affecter la vie marine

>> Rhinocéros, anguilles et requins au cœur d'une conférence sur la vie sauvage

Photo : AFP/VNA/CVN

Publiée dans le Frontiers in Marine Science journal, l'étude comble des lacunes cruciales dans la connaissance de cette espèce menacée et plaide en faveur d'une protection accrue des baies indonésiennes où elle se rassemble.

Pendant plus de dix ans, 70 requins-baleines ont été suivis et recensés sur des sites en Indonésie.

L'étude a permis "de relever et identifier les déplacements" du plus grand poisson vivant sur terre qui peut mesurer jusqu'à 14 mètres de long, a indiqué Mochamad Iqbal Herwata Putra, son auteur principal.

Cette recherche a également révélé que deux baies d'Indonésie abritent des requins-baleines toute l'année et non de façon saisonnière comme on le pensait auparavant.

Alors que la plupart des "sites de rassemblement" de l'espèce sont considérés comme des points de rassemblement saisonniers, la baie de Cenderawasih, au large de la province indonésienne de Papouasie et la baie de Saleh, à Sumbawa, sont "comme leur maison", a expliqué M. Putra.

"C'est tout à fait exceptionnel", a ajouté ce responsable de la conservation des espèces cibles pour l'ONG Konservasi Indonesia.

La combinaison d'une protection contre les prédateurs et d'une grande disponibilité de nourriture comme le krill fait de ces baies des sanctuaires, certains éléments indiquant qu'elles pourraient également servir de nurseries.

Photo : AFP/VNA/CVN

La baie de Cenderawasih est déjà protégée en tant que parc national et son isolement a contribué à limiter le tourisme de masse.

Mais la baie de Saleh est à la fois populaire auprès des visiteurs et située dans une région où la production de maïs à terre et l'aquaculture en mer sont en pleine croissance.

Mais cette zone où les touristes viennent observer l'espèce, au risque d'en déranger les individus, pourrait rapidement être protégée. Konservasi Indonesia travaille en effet avec le gouvernement à la création de la première aire marine protégée du pays dédiée aux requins-baleines dans cette baie de Saleh, que M. Putra espère voir entrer en vigueur cette année.

Des dizaines de requins-baleines se sont échoués sur les rivages indonésiens ces dernières années, a relevé le chercheur. La pollution et les interactions avec les navires de pêche seraient parmi les causes.

Les requins-baleines de la zone Indo-Pacifique représentent environ 60% des individus vivant sur la planète.

AFP/VNA/CVN