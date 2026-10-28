Les côtes du Sud-Est de l'Inde balayées par les vents et les pluies du cyclone Arnab

Le cyclone Arnab a touché mercredi matin 28 octobre le Sud-Est de l'Inde et balaie les côtes, vidées de dizaines de milliers de leurs habitants, de vents violents et de pluies torrentielles.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le cœur de la tempête, qualifiée de "très sévère" par le service météorologique (IMD), est centré sur l'extrême-sud de l'État de l'Andhra Pradesh, avec des vents soufflant en rafale jusqu'à 140 km/h, selon le dernier bulletin publié à 3h00 GMT.

Le bureau du chef de l'exécutif d'Andhra Pradesh a indiqué en début de matinée n'avoir été informé d'aucune victime, félicitant ses agents "qui ont travaillé sans relâche tout au long de la nuit".

En prévision de l'arrivée d'Arnab, les autorités de cet État et de celui, voisin, de l'Odisha, avaient procédé à l'évacuation dès mardi 27 octobre de près de 100.000 personnes riveraines des côtes de l'océan Indien.

Les services de secours n'ont publié aucune évaluation immédiate des dégâts causés par la tempête, qui a battu les côtes de la région de vagues puissantes tout au long de la nuit.

"Dieu merci, il n'y a pas trop de dégâts à cette heure", a témoigné auprès de l'AFP un commerçant de la ville de Kakinada, Hussein, 43 ans. "La mer est forte, plusieurs arbres sont tombés et quelques cabanes ou palissades ont été endommagées".

"Il y a beaucoup de routes inondées", a complété un autre résident de la ville, Sadiq, 40 ans. "Un des amis m'a dit que l'eau était arrivée tout près de sa maison et qu'il a dû se réfugier dans un temple plus haut".

L'IMD a dit redouter qu'Arnab provoque la "destruction totale" des habitations aux toits de chaume, des inondations localisées, ainsi que la chute de poteaux électriques et de télécommunication, tout en causant des dégâts considérables aux cultures.

Alertes

Les cyclones sont une menace récurrente dans le golfe du Bengale et le nord de l'océan Indien.

Mais la saison des tempêtes est particulièrement intense cette année, renforcée par un phénomène météorologique El Niño surpuissant.

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Les scientifiques s'accordent à dire que le réchauffement de la planète accroît la violence et la fréquence des épisodes météorologiques.

Au sud de l'Inde, l'armée a été mobilisée et les écoles fermées mardi 27 octobre au Sri Lanka voisin, en raison d'alertes aux pluies torrentielles, a indiqué le Département de météorologie de l'île, qui a mis en garde contre des risques de crue et des glissements de terrain.

De son côté, l'autorité népalaise de gestion des catastrophes a également lancé une alerte mardi, avertissant que la tempête Arnab devait progresser vers l'intérieur des terres en direction de l'Himalaya, probablement dans la nuit de jeudi à vendredi.

Elle s'accompagnera de fortes précipitations et d'un "risque élevé de chutes de neige abondante, de tempêtes de neige et d'avalanches", a-t-elle précisé.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les touristes ont été appelés à éviter les déplacements dans les zones de haute montagne, et ceux qui s'y trouvent déjà invités à rester dans des lieux sûrs.

Le Népal se remet à peine de la crue meurtrière du 26 août, provoquée par l'effondrement d'un glacier et d'un pan de montagne, qui a tué plus de 1.400 personnes et fait plus de 5.000 disparus.

AFP/VNA/CVN