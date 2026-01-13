Indonésie : Jakarta inondée après de fortes pluies

Les fortes pluies persistantes du 12 janvier ont provoqué d'importantes inondations dans de nombreux quartiers résidentiels et sur les principaux axes routiers de Jakarta, la capitale indonésienne. Ces inondations ont entraîné des perturbations de la circulation et affecté le quotidien des habitants.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les autorités locales ont relevé le niveau d'alerte aux inondations à 2. L'Agence de gestion des catastrophes de Jakarta (BPBD Jakarta) a recensé des inondations dans huit quartiers (rukun tetangga) du Sud de Jakarta et deux du Nord de la ville à 10h00, heure locale. Le niveau de l'eau variait de 20 à 95 cm.

Outre les inondations sur plusieurs tronçons de route, la BPBD a également indiqué que dix quartiers étaient complètement submergés. La majorité des zones inondées suite aux fortes pluies se situaient dans le sud de Jakarta.

Mohamad Yohan, responsable du Centre de données et d'information sur les catastrophes de la BPBD Jakarta, a déclaré que la BPBD Jakarta avait déployé du personnel pour surveiller l'évolution des inondations dans chaque zone, et a exhorté la population à la prudence et à rester vigilante face aux risques d'inondation.

L'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a publié le même jour une mise à jour de son alerte météorologique pour la région de Jabodetabek (Grand Jakarta). Cette mise à jour faisait suite aux pluies qui s'étaient abattues sur toute la région depuis le matin, et même aux premières heures du jour.

VNA/CVN