Inondations soudaines : au moins 14 morts en Indonésie

Au moins 14 personnes ont perdu la vie et quatre sont toujours portées disparues après des inondations soudaines qui ont frappé la province de Sulawesi du Nord, en Indonésie. Les fortes pluies persistantes continuent de causer d'importants dégâts matériels et humains dans de nombreuses régions du pays.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Nuriadin Gumeleng, porte-parole des services de secours locaux, a déclaré que les fortes pluies, qui ont débuté tôt le matin du 5 janvier, ont provoqué des inondations soudaines sur l'île de Siau, dans la région de Siau Tagulandang Biaro, prenant de nombreux habitants par surprise.

Seize secouristes ont été déployés pour rechercher les quatre disparus. Au 6 janvier, au moins 18 autres personnes avaient été blessées. Les autorités continuent de recueillir des informations auprès des habitants afin de déterminer s'il y a d'autres victimes portées disparues.

L'agence indonésienne de gestion des catastrophes a indiqué qu'au moins 444 personnes ont été évacuées vers des écoles et des églises locales suite aux inondations. Les autorités locales ont mobilisé des excavatrices pour dégager les routes bloquées par la boue et les débris.

Le gouverneur de la province de Sulawesi du Nord, Yulius Selvanus, a confirmé que les crues soudaines ont détruit des centaines de maisons ainsi que de nombreux bâtiments publics et bureaux gouvernementaux, causant d'importants dégâts aux infrastructures.

Selon l'agence météorologique indonésienne, les inondations sont survenues en pleine saison des pluies sur l'île de Sulawesi. Les prévisions indiquent qu'en janvier et février, de nombreuses régions d'Indonésie - notamment Java, Sulawesi, les Moluques et la Papouasie - continueront d'être exposées à un risque élevé d'inondations et de glissements de terrain en raison de fortes pluies prolongées.

Par ailleurs, les îles de Sumatra et de Bornéo ont connu des précipitations maximales en novembre et décembre de l'année dernière. En novembre, des inondations et des glissements de terrain provoqués par un cyclone ont fait plus de 1.000 morts à Sumatra, et des centaines de personnes sont toujours portées disparues.

