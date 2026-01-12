Avalanches dans les Alpes françaises : six morts

Trois skieurs de plus sont morts dimanche 11 janvier dans des avalanches dans les Alpes, au lendemain du décès de trois hommes emportés alors qu'ils pratiquaient le hors-piste dans les massifs, classés à haut risque tout le week-end en raison de l'instabilité du manteau neigeux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis vendredi 9 janvier, Météo-France et la préfecture de Savoie avaient alerté que le risque d'avalanche dans quasiment tous les massifs alpins était "fort" durant tout le week-end et probablement jusqu'à mardi 13 janvier. Les autorités avaient recommandé une "extrême vigilance", en déconseillant "fortement" le ski hors-piste.

À La Plagne, un skieur britannique d'environ 50 ans évoluant en dehors des parcours tracés a été enseveli en début d'après-midi sous une coulée de neige, selon un communiqué de la station. Au total 52 secouristes, des chiens d'avalanche et un hélicoptère ont été mobilisés mais il a fallu 50 minutes pour le localiser sous 2,5 mètres de neige et il n'a pas pu être réanimé.

À Courchevel, en fin de matinée, un skieur enseveli sous une autre avalanche a été retrouvé décédé, annonce la station sans plus de détails.

Et dans la Haute-Savoie voisine, une avalanche sur le domaine de Vallorcine a emporté en milieu d'après-midi un homme de 32 ans qui skiait hors-piste et l'a précipité contre un arbre. Il n'a pas survécu à ses blessures, selon le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix qui est intervenu.

Pour la seule matinée de dimanche 11 janvier, la préfecture de Savoie a recensé au moins six avalanches dans les domaines skiables du département.

Au moins une autre personne a été blessée à Tignes-le-Lac (Savoie) : un surfeur, emporté par une avalanche dans la matinée, a été retrouvé à moitié immergé dans le lac et transporté à l'hôpital en état d'hypothermie, selon la station.

Avec un risque d'avalanches de niveau 4 sur 5, selon l'échelle européenne du danger, "le passage d'un seul" skieur peut "déclencher des avalanches de taille importante", avait mis en garde Météo-France.

Hors-piste déconseillé

Malgré ces alertes, trois skieurs évoluant en hors-piste avaient déjà péri samedi 10 janvier dans deux coulées de neige distinctes en Savoie, deux dans la grande station de sports d'hiver de Val d'Isère et un dans celle d'Arêches-Beaufort.

Les deux premiers, deux hommes, qui n'étaient pas équipés de détecteurs de victime d'avalanche (DVA), n'ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables, ensevelis sous 2,5 mètres de neige mais trop tard pour pouvoir les réanimer.

À Arêches-Beaufort, une autre personne qui accompagnait le skieur décédé n'a eu la vie sauve que grâce à la présence d'un pisteur qui l'a entendue crier. Elle a été hospitalisée dans un état grave.

La préfecture de Savoie a également prévenu les skieurs pour lundi 12 et mardi 13 janvier : le risque d'avalanches restera au même niveau sur une grande partie des massifs alpins.

Après les congés de Noël, les stations de ski demeurent généralement très fréquentées tout le mois de janvier, selon la préfecture.

Les abondantes chutes de neige de vendredi 9 et samedi 10 janvier avaient aussi perturbé la circulation, contraignant quelque 800 personnes à passer la nuit de samedi à dimanche dans trois gymnases de la ville de Moûtiers, un noeud routier pour accéder aux stations de ski de la Savoie, et 29 autres dans un centre d'hébergement d'urgence dans la station de Val Thorens, selon la préfecture.

Environ 40 personnes avaient par ailleurs passé une partie de la nuit coincées dans un autobus sur la route vers la station de sports d'hiver Arc 2000, en Savoie, selon la gendarmerie.

AFP/VNA/CVN