Trophée Jules Verne : Coville passe le cap Horn en avance sur le record

Thomas Coville et son équipage du maxi-trimaran Sodebo lancés autour du globe dans la quête du Trophée Jules-Verne, ont passé le cap Horn dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 janvier et se sont lancés dans la remontée de l'Atlantique avec une avance de 10h 59 min sur le record de Francis Joyon.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Ultim, parti le 15 décembre au large de Ouessant, a doublé, à la pointe sud du continent américain, le troisième et dernier cap majeur du tracé au coucher du soleil (01h47 à Paris, GMT+1) après avoir établi un nouveau record de la traversée du Pacifique en 7 jours, 12 heures et 12 minutes, selon le pointage de l'équipe à terre. François Gabart détenait le record depuis 2017 en 7 jours et 15 heures.

"On vient de passer le cap Horn sur Sodebo... C'est plus qu'un cap cet endroit, c'est tout ce qui s'est passé avant qui vient de se libérer et qui crée une émotion individuelle et collective", a commenté Coville dans un message audio relayé par son équipe.

"J'y ai consacré douze passages et à chaque fois je viens chercher ça, je viens me nourrir de ça, je me dis que, dans le monde dans lequel on est ces moments-là sont rares et faisables et donnent, comme ce phare, une lueur d'espoir", a-t-il ajouté avec de l'émotion dans la voix.

Si Coville est multi cap-hornier, ses six coéquipiers (Benjamin Schwartz, Nicolas Troussel, Frédéric Denis, Guillaume Pirouelle, Pierre Leboucher et Léonard Legrand) en revanche le sont devenus pour la première fois.

Désormais dans la remontée vers Ouessant, les marins n'ont plus qu'un seul objectif: après avoir mis 26 jours, 4 heures et 46 minutes pour atteindre le Horn, ils veulent faire mieux que les 40 jours et 23 heures mis par Joyon pour boucler son tour du monde en 2017.

AFP/VNA/CVN