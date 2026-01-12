Renforts policiers à Minneapolis après un week-end de protestations

Le gouvernement américain a annoncé dimanche 11 janvier l’envoi de "centaines" d’agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis, à l’issue d’un week-end marqué par des protestations à travers le pays après la mort de Renee Nicole Good, une Américaine de 37 ans abattue par la police de l’immigration.

>> Aux États-Unis, un policier de l'immigration tue une femme lors d'une opération

Photo : AFP/VNA/CVN

La victime a été tuée mercredi 7 janvier alors qu’elle se trouvait dans sa voiture et participait à une action visant à entraver une opération des agents fédéraux. Environ 2.000 agents avaient été déployés dans la ville en début de semaine pour mener une série d’arrestations liées à l’immigration clandestine.

La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a averti que le gouvernement continuerait à "faire appliquer la loi", affirmant que toute violence ou entrave aux opérations des forces de l’ordre constituait un crime. Elle a de nouveau invoqué la légitime défense, assurant que le policier avait ouvert le feu pour se protéger alors que la conductrice tentait de le renverser, qualifiant l’incident d’"acte de terrorisme intérieur".

Cette version est cependant contestée par plusieurs responsables démocrates, notamment le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et le maire de Minneapolis, Jacob Frey, qui s’appuient sur des vidéos pour remettre en cause la thèse officielle. Kristi Noem les accuse en retour d’avoir "excessivement politisé la situation" et d’avoir contribué à attiser les violences observées ces derniers jours, sans toutefois préciser les faits invoqués.

Photo : AFP/VNA/CVN

À Minneapolis, où les rassemblements se poursuivent pour rendre hommage à la victime et réclamer la vérité, l’annonce du renforcement fédéral a suscité l’inquiétude. "Cela ressemble davantage à une escalade qu’à une mesure raisonnable", estime Hannah, 30 ans, qui dit avoir le sentiment que le gouvernement agit "contre" les habitants. Evan, 28 ans, confie que ses proches s’interrogent désormais sur la sécurité future du pays et sur la nécessité éventuelle de partir.

La mort de Renee Nicole Good a donné lieu à des centaines de rassemblements samedi 10 et dimanche 11 janvier, majoritairement pacifiques, pour dénoncer les méthodes du Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE). À New York, plusieurs centaines de manifestants ont défilé derrière une banderole appelant l’ICE à "cesser de faire disparaître nos voisins".

Les élus démocrates critiquent également les conditions de l’enquête, confiée au FBI, alors que les autorités locales ont été écartées. Le maire Jacob Frey réclame une investigation "neutre et impartiale" et défend la légitimité des actions militantes, rappelant que l’application de la loi doit se faire "dans le respect de la Constitution.

Sur cette affaire devenue un nouveau sujet d'affrontement entre l'administration Trump et le camp démocrate, la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem a justifié ce nouveau déploiement pour permettre aux policiers de l'immigration déjà sur place "d'agir en toute sécurité".

AFP/VNA/CVN