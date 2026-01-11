Images dénudées : X a effacé des contenus et des comptes en Inde, selon New Delhi

L'Inde a affirmé dimanche 11 janvier que X avait retiré des milliers de contenus et supprimé des centaines de comptes accessibles dans le pays, après le scandale causé par les fausses images de personnes dénudées grâce à son assistant d'intelligence artificielle Grok.

"Environ 3.500 contenus ont été bloqués et plus de 600 comptes effacés", a affirmé sous couvert d'anonymat à l'AFP une source gouvernementale indienne.

"À l'avenir, X n'autorisera plus d'images obscènes", a-t-elle ajouté, sans préciser si les comptes visés étaient la propriété d'utilisateurs indiens. "X a admis son erreur", a poursuivi la même source, en promettant "d'opérer désormais dans le cadre des lois indiennes".

Sollicitée par l'AFP, X n'a pas immédiatement répondu.

Ces images, réalisées en demandant à Grok de dénuder des personnes réelles à partir de ses photos ou vidéos, ont suscité des protestations à travers le monde.

L'Indonésie est devenue samedi 10 janvier le premier pays de la planète à interdire l'accès à Grok "afin de protéger les femmes, les enfants et le public des risques causés par les faux contenus à caractère pornographiques générés par l'intelligence artificielle".

Interpellé par de nombreux utilisateurs scandalisés, Grok a répondu vendredi que la génération et l'édition d'images étaient "actuellement réservées aux abonnés payants".

Cette désactivation limitée a suscité l'indignation du Royaume-Uni, l'un des critiques les plus virulents du patron et propriétaire de X Elon Musk.

À Bruxelles, la Commission européenne a "pris note des dernières modifications" mais les a jugées insuffisantes.

La France, qui avait pour sa part saisi la justice, a salué "un premier pas, mais la lutte contre les dérives de l'IA doit se poursuivre", a commenté son ministre de l'Économie, Roland Lescure.

