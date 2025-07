Indonésie

Trois morts et 58 disparus après le naufrage d'un ferry au large de Bali

Au moins trois personnes ont été tuées, quatre autres ont survécu et 58 sont toujours portées disparues après le naufrage d'un navire de passagers en bois près de l'île indonésienne de Bali mercredi 2 juillet avant minuit, a confirmé jeudi 3 juillet le responsable des secours.

>> Naufrage d'un bateau au large de la R. Corée : un Vietnamien toujours porté disparu

>> Trente personnes secourues après le naufrage d'un navire immatriculé en Indonésie au large de Singapour

>> Naufrage dans le Nord-Ouest de la RDC : au moins 48 morts et plus de 100 disparus

Photo : AFP/VNA/CVN

Le bateau, le Tunu Pratama Jaya Penumpang Motor, a été frappé par d'énormes vagues alors qu'il longeait la frontière maritime entre les provinces de Bali et de Java oriental, a déclaré I Nyoman Sidakarya, chef du Bureau de recherche et de sauvetage de Bali.

"Trois personnes ont été retrouvées mortes et quatre autres ont été secourues vivantes", a-t-il confié à Xinhua par téléphone.

Le navire avait quitté un port de la régence de Banyuwangi, à Java oriental, et faisait route vers un port du village de Gilimanuk, dans la régence de Jembrana, à Bali. Selon M. Nyoman, de puissants courants et de fortes vagues ont complètement fait chavirer le ferry.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, impliquant des équipes de Bali et de Java oriental. Au total, 35 sauveteurs balinais ont été déployés, ainsi qu'un navire de sauvetage et un canot en caoutchouc.

Le navire transportait 53 passagers et 12 membres d'équipage au moment de l'incident, selon le responsable.

Xinhua/VNA/CVN