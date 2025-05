Indonésie : au moins 7 morts et 12 blessés dans des glissements de terrain

Des glissements de terrain se sont produits vendredi 30 mai dans une carrière de la province indonésienne de Java occidental, faisant au moins sept morts et 12 blessés, trois personnes étant portées disparues, selon un responsable des secours.

>> Au moins 16 morts dans des glissements de terrain dans le centre de Java

>> Des inondations soudaines et des glissements de terrain font au moins 16 morts

>> Chine : le bilan des glissements de terrain s'alourdit à 4 morts dans le Sud-Ouest

Photo : EFE-EPA/VNA/CVN

Le drame a eu lieu dans la mine de Gunung Kuda, située dans le village de Bobos, dans le kabupaten de Cirebon, a déclaré Mamang Fatmono, chef par intérim de l'unité opérationnelle du bureau provincial de recherche et de secours.

"Sept corps ont été découverts sur les lieux", a-t-il fait savoir à Xinhua.

Selon lui, 12 personnes ont été transportées à l'hôpital Sumber Hurip du kabupaten de Cirebon.

"Nous sommes maintenant à la recherche de trois personnes qui sont toujours portées disparues", a-t-il déclaré.

M. Fatmono a indiqué que lui et dix de ses collaborateurs, ainsi que des policiers, des soldats et des volontaires, menaient des opérations de recherche et de secours sur les lieux de la catastrophe.

Le gouverneur de la province de Java occidental, Dedi Mulyadi, a déclaré aux médias locaux que le bilan des glissements de terrain pourrait dépasser les dix morts.

Xinhua/VNA/CVN