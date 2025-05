Chine : le bilan des glissements de terrain s'alourdit à 4 morts dans le Sud-Ouest

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Deux glissements de terrain distincts ont frappé les bourgs de Changshi et de Guowa, dans le district de Dafang, relevant de la ville de Bijie, piégeant respectivement deux et 19 personnes.

Selon un bilan établi jeudi à 21h00, les corps de deux personnes ensevelies à Changshi et de deux autres à Guowa avaient été retrouvés.

La commission nationale pour la prévention et la réduction des catastrophes et les secours a déclenché une intervention d'urgence de niveau IV, en réponse aux récentes inondations et catastrophes géologiques graves dans la province, notamment les glissements de terrain survenus à Bijie.

Un groupe de travail a été dépêché sur les lieux pour évaluer la situation et appuyer les opérations de secours locales.

La province du Guizhou a activé jeudi 22 mai à 14h30 une réponse d'urgence de niveau II pour les catastrophes géologiques. Le ministère chinois des Ressources naturelles a quant à lui relevé son niveau d'intervention de III à II à 11h00, et a envoyé une équipe sur place pour coordonner les opérations de secours.

Le ministère a exhorté les services locaux à mobiliser rapidement leurs équipes pour participer aux recherches et aux opérations de secours, et à fournir un appui technique. Il a également appelé à renforcer la surveillance et l'évaluation des risques.

Xinhua/VNA/CVN