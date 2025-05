France : généralisation des espaces sans tabac dès cet été pour protéger la jeunesse

À compter du 1 er juillet prochain, plusieurs espaces publics français deviendront officiellement des zones sans tabac, dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales visant à protéger les jeunes et à intensifier la lutte contre le tabagisme, a annoncé vendredi 30 mai le ministère français du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

Les interdictions concerneront notamment, pendant leurs heures d'ouverture, les parcs et jardins publics, les plages bordant des eaux de baignade, les abribus et zones couvertes d'attente des voyageurs, les abords des écoles, collèges, lycées et autres lieux destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement de mineurs, ainsi que les espaces ouverts et abords des bibliothèques, piscines, stades et installations sportives.

Cette mesure s'accompagne d'autres dispositifs visant à prévenir la dépendance au tabac dès le plus jeune âge. Ainsi, le gouvernement prévoit de réduire la concentration maximale autorisée de nicotine dans les produits à base de tabac et les produits de vapotage, afin de combattre la dépendance à la source. A partir de 2026, une limitation stricte des arômes attractifs, tels que le goût "bonbon" ou "barbe à papa", sera imposée dans les produits destinés au vapotage, souvent commercialisés pour séduire les jeunes.

"Notre objectif est clair : une génération sans tabac. Et nous avons les moyens de l'atteindre. Protéger la jeunesse, prévenir les addictions, débanaliser la consommation : c'est un engagement, une responsabilité, une priorité absolue", a souligné Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

Selon les données communiquées par le ministère, chaque année, le tabac cause la mort de 75.000 personnes en France, soit plus de 200 décès quotidiens. Le coût social du tabagisme est évalué à environ 150 milliards d'euros par an.

En 2023, 15,6 % des jeunes Français âgés de 17 ans fumaient quotidiennement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime par ailleurs que la fumée de tabac en extérieur est responsable chaque année de 1,2 million de décès prématurés à l'échelle mondiale. Enfin, entre 20.000 et 25.000 tonnes de mégots sont jetées chaque année sur le sol français.

