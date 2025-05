Des archéologues ont découvert au Guatemala des vestiges d'une cité maya de 2.800 ans

>> Une nécropole mérovingienne mise au jour lors de fouilles à Bordeaux

>> La Turquie découvre et reproduit un pain vieux de 5.000 ans

Photo : AFP/VNA/CVN

La civilisation maya s'est étendue sur des territoires qui occupent actuellement le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador et le Honduras, et son existence remonte à au moins 2.000 avant JC, connaissant son apogée pendant la période classique, entre 400 et 450 après JC.

La découverte a été faite à 21 km du site archéologique d'Uaxactún, dans le département de Petén, principal site archéologique du Guatemala, près du Mexique, l'un des lieux les plus visités du pays, a indiqué le ministère guatémaltèque de la Culture dans un communiqué.

Le site qui s'étend sur environ 16 km2 date du Préclassique Moyen (800-500 avant JC) "s'est révélé être l'un des centres cérémoniels les plus anciens et importants" de cette période de la civilisation maya dans cette région forestière de Petén, explique le ministère.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le site présente "une planification architecturale remarquable" avec des pyramides, des observatoires astronomiques et des monuments "sculptés avec une iconographie unique de la région".

La cité a été baptisée "Los Abuelos" (les grands-parents) en raison de la découverte de deux sculptures anthropomorphes qui "représentent un couple ancestral".

"Ces figures, datées entre 500 et 300 avant J.-C., pourraient être liées à d'anciennes pratiques rituelles de culte aux ancêtres, renforçant leur pertinence culturelle et symbolique", a ajouté le ministère de la Culture.

En plus de la cité, un autre secteur connu sous le nom de "Petnal" a été découvert où trône une pyramide de 33 mètres de hauteur ornée de fresques datant du Préclassique, ainsi qu'un site appelé "Cambrayal" qui comporte "un système de canaux unique" de transport de l'eau.

"L'ensemble de ces trois sites forme un triangle urbain jusqu'alors inconnu (...) Les découvertes permettent de repenser la compréhension de l'organisation cérémonielle et sociopolitique du Petén préhispanique", souligne le communiqué.

"Grand puzzle"

Le directeur du projet archéologique, le Slovaque Milan Kovác, a expliqué lors d'une conférence de presse que les "fouilles préliminaires" avaient commencé en 2023 et que depuis le début de l'année elles s'étaient étendues à "plus grande échelle" pour "comprendre sa chronologie et aussi l'importance politique et rituelle" du site dans la région.

La sous-directrice du projet, Dora Garcia, a ajouté que la "quantité de données" et les "nouveaux artefacts" découverts fournissent "plus d'informations" pour "continuer à reconstruire la culture maya" de Petén.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Chaque petit morceau que nous pouvons obtenir des fouilles est fondamental pour nous; c'est comme une pièce du grand puzzle que nous assemblons", a-t-elle déclaré.

Les Mayas ont été l'une des plus grandes civilisations préhispaniques d'Amérique et ont laissé de grandes contributions à l'humanité, comme la découverte du chiffre zéro. Ils ont également développé un système avancé d'écriture hiéroglyphe et avaient développé un calendrier qui continue d'étonner archéologues et astronomes.

Les Mayas ont légué la culture du maïs, du cacao et, selon certains, du chewing-gum (provenant de la sève d'un arbre qui était cuite), la gomme à mâcher.

Au Guatemala, 22 groupes ethniques sont d'origine maya, représentant 42% des 18 millions d'habitants, la plupart vivant dans la pauvreté.

AFP/VNA/CVN