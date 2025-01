Indonésie

Au moins 16 morts dans des glissements de terrain dans le centre de Java

Des crues soudaines et des glissements de terrain dans la régence de Pekalongan, située dans la province centrale de Java, ont tué au moins 16 personnes, alors que trois autres sont toujours portées disparues et dix autres ont été blessées, a déclaré mardi l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Photo : AFP/VNA/CVN

Fadia Arafiq, régente de Pekalongan, a déclaré que bien que plusieurs sous-districts eurent connu des événements similaires, Petungkriono avait été le plus durement touché.

"De fortes pluies de grande intensité et des vents violents de lundi soir à mardi matin ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain dans le sous-district de Petungkriono", a déclaré Mme Arafiq.

Les évacuations sont toujours en cours et le personnel de recherche et de sauvetage s'occupe des blocages de routes causés par les catastrophes. Les autorités ont exhorté les habitants locaux à faire preuve de prudence et à ne pas s'approcher des cours d'eau.

Xinhua/VNA/CVN