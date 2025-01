Indonésie

Des inondations soudaines et des glissements de terrain font au moins 16 morts

Un glissement de terrain à Pekalongan, dans le centre de Java en Indonésie, a fait au moins 16 morts et 10 blessés, selon l'Agence nationale d'atténuation des catastrophes (BNBP) mardi 21 janvier.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

De fortes pluies et des vents violents de la nuit du 20 janvier au matin du 21 janvier ont provoqué des inondations soudaines et des glissements de terrain, Petungkriono étant la plus gravement touchée.

Les efforts de sauvetage, de recherche et d'évacuation sont en cours. Les autorités locales ont conseillé aux habitants de faire preuve de prudence et d'éviter les zones proches des rivières.

Plus tôt, des inondations ont touché presque toute la ville de Cirebon dans l'ouest de Java et les zones environnantes dans la nuit du 17 janvier, submergeant des milliers de maisons et forçant la plupart des habitants à évacuer.

Le maire par intérim de Cirebon, Agus Mulyadi, a déclaré qu'il s'agissait de l'une des pires inondations que la ville ait connue au cours des cinq dernières années, l'eau étant arrivée soudainement, laissant de nombreux résidents incapables de sauver leurs biens.

VNA/CVN