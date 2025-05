Suisse : un disparu suite à l'effondrement du glacier du Birch

Un effondrement massif s'est produit mercredi après-midi 28 mai au niveau du glacier du Birch, dont l'éboulement a détruit une grande partie du village de Blatten, dans le Lotschental, en Valais (dans le Sud de la Suisse), une personne étant portée disparue. En conséquence, le lac formé par les eaux de la Lonza, obstruées par la masse de boue, de roches et de glace, pourrait déborder dans la nuit de jeudi à vendredi 30 mai.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le niveau de l'eau était en train de monter de 80 centimètres par heure jeudi après-midi 29 mai, a rapporté la Radio Télévision Suisse (RTS), selon laquelle tout est mis en œuvre pour une éventuelle évacuation dans les villages en aval. Un débordement pourrait inonder la vallée en contrebas et toucher la plaine du Rhône. Des digues sont en train d'être mises en place à Gampel, qui se trouve à proximité de Blatten.

Un sexagénaire habitant la région est porté disparu. Les recherches ont toutefois été suspendues jeudi en raison de l'instabilité de la masse de matériel éboulé et du danger que cela représente pour les secouristes.

Le village de Blatten avait été évacué de manière préventive le 19 mai et environ 300 personnes avaient dû quitter leur domicile.

Afin de réagir le plus rapidement possible et de mobiliser sans délai dès que cela sera nécessaire les moyens d'interventions dans le Lotschental, le Conseil d'État du canton du Valais a décidé de déclarer "l'état de situation particulière", a indiqué un communiqué publié mercredi 28 mai.

Xinhua/VNA/CVN