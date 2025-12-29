Indonesie : 16 morts dans un incendie dans une maison de retraite à Manado, identification en cours

La police indonésienne procède aux procédures d'identification de 16 personnes tuées dans un incendie qui s'est déclaré dans une maison de retraite à Manado, la capitale de la province du Sulawesi du Nord, ont indiqué lundi 29 décembre les autorités locales.

Les corps des victimes sont en train d'être identifiés à l'hôpital Bhayangkara de la police régionale du Sulawesi du Nord (Polda Sulut), a indiqué Alamsyah P. Hasibuan, chef des relations publiques de Polda Sulut.

Selon lui, l'incendie s'est produit vers 20h36 (heure locale) dimanche 28 décembre à la maison de retraite Panti Werdha Damai, située dans le sous-district de Ranomuut. Le feu a été éteint vers 21h30 après l'arrivée sur les lieux de trois camions des pompiers dépêchés par la municipalité de Manado.

Suite aux signalements de l'incendie, les policiers se sont rapidement déployés pour sécuriser la zone et participer aux opérations de sauvetage. Les survivants ont été évacués vers l'hôpital régional de la ville de Manado et l'hôpital Permata Bunda, tandis que les défunts ont été transférés pour une prise en charge ultérieure.

La police a ouvert une enquête, incluant l'examen de la scène de crime et des interrogatoires de témoins, afin de déterminer la cause préliminaire de l'incendie, selon M. Hasibuan.

