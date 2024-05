Inde : neuf morts dans l'incendie d'un bus dans le Nord

Au moins neuf personnes, dont six femmes, ont été tuées et 15 autres ont subi des brûlures samedi 18 mai après qu'un bus les transportant a pris feu dans l'État d'Haryana, dans le Nord de l'Inde, a indiqué la police.

>> Incendie en Pologne : de nombreux magasins de commerçants vietnamiens touchés

>> Canada : des milliers de personnes évacuées à cause des feux de forêt dans l'Ouest

>> Incendie en Pologne : les autorités cherchent des solutions pour soutenir les petits commerçants

Le bus transportant des fidèles hindous, dont des femmes et des enfants, en provenance de l'État voisin du Punjab, a pris feu sur l'autoroute Kundli-Manesar-Palwal, près de Tauru, dans le district de Nuh. Un bus transportant une soixantaine de personnes a pris feu, tuant neuf personnes et en blessant 15 autres, a déclaré un responsable de la police, ajoutant que les blessés avaient été hospitalisés et que leur état était stable. Selon la police, les victimes avaient loué ensemble un bus pour se rendre dans les villes de pèlerinage de Mathura et Vrindavan, dans l'Uttar Pradesh. "Le bus retournait au Punjab lorsqu'il a soudainement pris feu", a précisé le responsable de la police, ajoutant que la cause de l'incendie faisait l'objet d'une enquête.

Xinhua/VNA/CVN