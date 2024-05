Canada : des milliers de personnes évacuées à cause des feux de forêt dans l'Ouest

>> Feux de forêt : le Canada redoute "le pire" pour cette année

>> Le Canada déjà confronté à ses premiers feux de forêt

Photo : AFP/VNA/CVN

Un incendie de près de 2.500 ha sévit actuellement à 3,5 km à l'ouest des habitations. Près de 3.500 personnes ont dû être déplacées 400 km plus au sud vendredi soir 10 mai.

Des conditions météo plus clémentes ont permis de freiner l'avancée du brasier dans la nuit, a précisé Rob Fraser, mais le retour du vent en après-midi pourrait empirer la situation.

"Nous sommes dans une période de sécheresse de niveau 5 (le plus haut), ce qui rend la lutte contre les feux de forêt extrêmement difficile, mais nous allons faire de notre mieux pour contenir celui-ci", a conclu le maire de Fort Nelson, Rob Fraser.

Dans la province voisine de l'Alberta, 43 incendies font rage, dont un en particulier situé à une quinzaine de kilomètres de Fort McMurray, obligeant les habitants à se préparer à une éventuelle évacuation.

Cette ville du nord-ouest de la province, située en pleine forêt boréale et connue pour l'exploitation de ses sables bitumineux, avait déjà été ravagée en mai 2016, forçant les 90.000 habitants à quitter précipitamment la région.

Cet incendie reste la plus grosse catastrophe de l'histoire du Canada avec plus de 2.500 bâtiments détruits et un coût de près de 10 milliards de dollars canadiens. D'autres ordres d'évacuations ont également été émis ce week-end pour des petites agglomérations en Alberta et au Manitoba tandis que les vents violents ont poussé la fumée à travers l'ouest du pays, suffoquant plusieurs grandes villes.

La qualité de l'air y pose ainsi des risques "très élevés", selon le gouvernement fédéral.

APS/VNA/CVN