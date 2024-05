Vif rebond de la peste porcine africaine dans les élevages de l'UE en 2023

Le nombre de foyers de peste porcine africaine a quintuplé dans les élevages de l'Union européenne entre 2022 et 2023, la Croatie et la Roumanie étant principalement affectées, selon une étude de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) publiée jeudi 16 mai.

Au total, 1.929 foyers ont été observés dans des élevages (de la basse-cour familiale au complexe industriel comptant plus de 10.000 porcs), le niveau le plus élevé depuis la première détection du virus dans la zone en 2014, détaille l'agence. La Croatie, touchée pour la première fois, et la Roumanie ont concentré 96% des cas. Dans le reste de l'UE, les foyers sont restés sporadiques : 30 en Pologne, 16 en Italie, et moins de dix dans les six autres pays affectés. L'agence prévoit de publier en octobre un nouvel avis révisant les facteurs de risque pour l'émergence, la propagation et la persistance du virus.

APS/VNA/CVN