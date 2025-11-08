Indonésie : des dizaines de blessés dans deux explosions dans un lycée de Jakarta

Deux explosions vendredi 7 novembre dans un lycée de Jakarta, la capitale indonésienne, ont fait des dizaines de blessés, ont indiqué des responsables, sans donner d'éléments sur l'origine du sinistre.

>> Indonésie : un séisme de magnitude 6,3 frappe la province du Nusa Tenggara oriental

>> L'Indonésie affirme son engagement envers les solutions de l'ASEAN aux crises régionales

>> Un prêt de 180 millions d'USD pour soutenir les projets géothermiques indonésiens

Photo : AFP/VNA/CVN

Les explosions se sont produites vers 12h15 locales (05h15 GMT) près d'une mosquée située à l'intérieur d'un lycée du nord de Jakarta, a déclaré le vice-ministre coordinateur de la politique et de la sécurité, Lodewijk Freidrich Paulus.

Ce dernier a appelé la population au calme et à ne tirer aucune conclusion hâtive sur l'origine possible du sinistre.

"Ne concluez pas trop vite qu'il s'agit d'un acte terroriste", a déclaré M. Lodewijk, cité par l'agence de presse d'État Antara, ajoutant qu'une enquête est toujours en cours.

Il a précisé que deux explosions se sont produites, l'une près de l'entrée de la mosquée située à l'intérieur de l'établissement et l'autre à l'arrière.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le chef de la police de Jakarta, Asep Edi Suheri, a indiqué plus tôt de son côté qu'une explosion avait eu lieu "à proximité" d'un lycée, situé au nord de cette métropole de quelque 11 millions d'habitants.

"Selon les premières données, quelque 54 personnes sont touchées. Certaines présentent des blessures mineures, d'autres modérées et certaines ont déjà quitté l'hôpital", a déclaré M. Asep, cité sur la chaîne Kompas TV.

M. Lodewijk a communiqué de son côté un bilan moins élevé, faisant état d'au moins 20 blessés, dont trois victimes grièvement atteintes.

La police "procède aux constatations sur la scène de crime", a déclaré M. Asep, précisant qu'une équipe de déminage de la police de Jakarta s'était rendue sur place afin de déterminer la cause de l'explosion.

Des postes de secours ont été établis dans deux hôpitaux pour aider les familles à retrouver les victimes blessées, a-t-il également indiqué.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'explosion, a ajouté M. Asep. "Nous sommes en train de mener les investigations car cet incident vient de se produire", a-t-il expliqué.

AFP/VNA/CVN