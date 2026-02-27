Incident sur le câble sous-marin AAE1 : la connexion Internet au Vietnam reste stable

Malgré un incident survenu sur le câble sous-marin AAE1 durant le Nouvel An lunaire, la connexion Internet au Vietnam est restée stable grâce aux infrastructures de réserve et au câble terrestre Vietnam - Singapour (VSTN).

Selon le Département des télécommunications du ministère des Sciences et des Technologies, cet incident a entraîné une perte d’environ 45.000 Gbps, soit près de 10% de la capacité totale du pays.

Cette réduction est considérée comme limitée et n’a pas provoqué de déséquilibre entre l’offre et la demande de bande passante internationale.

Dès l’apparition du problème, les opérateurs ont activé leurs plans d’urgence en redirigeant le trafic vers d’autres lignes.

Aucun signe d’interruption locale n’a été enregistré, et les principaux fournisseurs confirment que la situation est restée sous contrôle.

FPT Telecom a indiqué que sa bande passante internationale, y compris aux heures de pointe, demeurait dans les limites de sécurité.

MobiFone a enregistré un taux d’utilisation moyen des canaux internationaux de 56%, porté à 64,2% après l’incident sur AAE1, un niveau toujours jugé sûr. Viettel et VNPT ont également affirmé que leurs capacités de connexion internationale avaient été renforcées et qu’ils disposaient de réserves suffisantes, rendant la perte liée à AAE1 marginale par rapport à la capacité totale disponible.Le Vietnam dispose actuellement de six systèmes de câbles sous-marins, dont deux récemment mis en service, ADC et SJC2.

Le câble AAE1, opérationnel depuis 2017, relie principalement le pays à l’Europe et au Moyen-Orient.Afin de réduire sa dépendance aux câbles sous-marins, le pays a mis en service en 2025 sa première ligne terrestre entièrement maîtrisée, baptisée VSTN.

Ce câble relie le Vietnam à Singapour avec une capacité pouvant atteindre 12 Tbps, permettant un contrôle total des flux et limitant les risques de coupure. Par ailleurs, le Vietnam a autorisé la mise en service à titre expérimental de l’Internet par satellite.

À la mi-février 2026, après l’achèvement des procédures administratives, Starlink a obtenu une licence officielle, sans que la date de déploiement ni les tarifs applicables sur le marché national n’aient encore été annoncés.

