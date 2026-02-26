Textile-habillement : Plus de 450 exposants présents au Salon VIATT 2026

Le Salon international du textile, de l'habillement et des technologies textiles du Vietnam 2026 (VIATT 2026) a ouvert ses portes à Hô Chi Minh-Ville le 26 février.

>> La grande distribution se met à l'éco-score textile pour ses vêtements

>> Les entreprises du textile et de la chaussure accélèrent leur chiffre d’affaires

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, et le groupe allemand Messe Frankfurt, ce salon réunit près de 1.000 stands de plus de 450 entreprises représentant 21 pays et territoires.

Grâce à la participation d'entreprises européennes et asiatiques présentant une large gamme de produits textiles et d'habillement, VIATT 2026 est une destination d'approvisionnement incontournable pour les acheteurs de textiles de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et d'ailleurs.

VIATT 2026 poursuit l’extension de son espace consacré aux solutions innovantes et numériques, rassemblant des technologies de pointe destinées à optimiser la conception, la production et la gestion des chaînes d’approvisionnement, allant de la simulation d'échantillons par intelligence artificielle (IA) aux systèmes d’automatisation modernes.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le Forum des tendances, présenté pour la première fois à VIATT 2026, offre une vision stratégique de la saison Printemps/Été 2027, proposant des analyses approfondies des secteurs interconnectés. L'un des points forts du forum réside dans son approche intégrée des tendances de style de vie, articulée autour du thème central de "l'artisanat". Cette approche illustre comment les tendances évoluent au-delà des frontières sectorielles traditionnelles et reflètent les liens de plus en plus étroits entre la mode, les espaces de vie et la technologie.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Bùi Quang Hung, directeur adjoint de Vietrade, a déclaré que le salon offrirait aux entreprises vietnamiennes du textile et de l'habillement un environnement propice à la création de liens avec des partenaires internationaux, à leur intégration dans les réseaux de production mondiaux et au renforcement des maillons de la chaîne de valeur, des matières premières et accessoires aux produits finis.

Il s'est félicité de la participation de nombreuses entreprises, organisations et associations de divers pays et territoires et a encouragé les grandes marques internationales à partager leurs technologies et leur savoir-faire en matière de gestion, tout en soutenant le développement de l'approvisionnement national en matières premières et des chaînes d'approvisionnement.

VNA/CVN