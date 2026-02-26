La croissance des échanges commerciaux se maintient à un rythme soutenu

Le volume des importations et des exportations du Vietnam a totalisé 41,67 milliards de dollars au cours de la première quinzaine de février, portant la valeur cumulée des échanges depuis le début de 2026 jusqu’au 15 février à 130,18 milliards de dollars, soit une hausse de 36,9% sur un an, selon la Douane du Vietnam.

Le chiffre d’affaires des exportations du pays a chuté de 18,8% au cours de la première quinzaine de février, pour s’établir à 20,36 milliards de dollars, par rapport à la seconde quinzaine de janvier.

Ce recul s’est principalement manifesté dans des groupes de produits clés : les ordinateurs, produits et composants électroniques ont perdu 908 millions de dollars (17,1%), les téléphones et leurs composants 907 millions de dollars (25,1%), les machines, équipements, outils et pièces détachées 788 millions de dollars (24,1%) et le bois et les produits dérivés 223 millions de dollars (23,7%).

Toutefois, les exportations cumulées depuis le début de l’année jusqu’au 15 février ont atteint 63,64 milliards de dollars, soit une hausse de 33,7% sur un an.

Plusieurs catégories d’exportations clés ont enregistré de fortes progressions : les ordinateurs, produits et composants électroniques ont augmenté de 4,63 milliards de dollars (49,4%), les machines, équipements, outils et pièces détachées de 2,36 milliards de dollars (42,5%) et les téléphones et leurs composants de 1,33 milliard de dollars (18,9%).

Les exportations des entreprises à investissement étranger ont totalisé 15,8 milliards de dollars au cours de la première quinzaine de février, soit une baisse de 19,2% par rapport à la seconde quinzaine de janvier. Au 15 février, le secteur des investissements directs étrangers (IDE) affichait un chiffre d’affaires à l’exportation de 49,51 milliards de dollars, en hausse de 45% sur un an, représentant 78% des exportations totales du Vietnam.

Parallèlement, le chiffre d’affaires total des importations au 15 février a bondi de 40% pour atteindre 66,54 milliards de dollars, soit une augmentation de 19,02 milliards de dollars.

Les importations des entreprises à investissement étranger se sont élevées à 47,67 milliards de dollars, en hausse de 56,5% (17,21 milliards de dollars), représentant 72% de la valeur totale des importations du pays.

Plusieurs catégories d’importations clés ont enregistré une forte croissance, notamment les ordinateurs, les produits et composants électroniques (+9,56 milliards de dollars, soit 62,3%) et les machines, équipements, outils et pièces détachées (+2,73 milliards de dollars, soit 46,4%).

