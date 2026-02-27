Marché pilote des crypto-actifs : les entreprises accélèrent leurs préparatifs

Conformément aux orientations fixées par le gouvernement vietnamien, le marché pilote des transactions d’actifs numériques devrait être opérationnel avant le 28 février 2026. Cette échéance incite de nombreuses entreprises nationales à intensifier leurs préparatifs, notamment via des augmentations de capital et des mises à niveau de systèmes, afin de saisir les opportunités offertes par ce marché émergent.

Photo : Reuteurs/VNA/CVN

La société par actions Vietnam Prosperity Crypto Asset Exchange (CAEX) a récemment annoncé être prête à répondre aux exigences du programme pilote de services d'échange d'actifs numériques, tel que défini par la résolution n°05/2025/NQ-CP. Issue de l'écosystème financier de la VPBank et soutenue par VPBankS et LynkiD, CAEX ambitionne de devenir une plateforme professionnelle de premier plan. Ses actionnaires finalisent actuellement une augmentation de capital massive pour atteindre 10.000 milliards de dôngs (plus de 384 millions de dollars).

Selon son Pdg, Nguyên Hông Trung, CAEX a déjà achevé le développement de son infrastructure technologique et de son personnel, ainsi que le cadre de coopération international en vue de mettre en œuvre ce service une fois autorisé à opérer.

Parallèlement, SSI Digital Technology JSC (SSID), membre de l’écosystème SSI Securities, a étendu ses activités enregistrées aux domaines liés aux crypto-actifs. Les nouveaux secteurs incluent la gestion des marchés financiers (négoce de crypto-actifs, courtage, trading pour compte propre), ainsi que les services de blockchain et de traitement distribué des données.

Le 11 février, peu avant les congés du Nouvel An lunaire, la société Lôc Phat Vietnam Crypto Asset Exchange (LPEX) a procédé à une augmentation spectaculaire de son capital social, passant de 6,8 milliards de dôngs à 360 milliards de dôngs (plus de 50 fois), entièrement financée par des investisseurs privés. Cette opération témoigne d’une forte détermination à se positionner avant le lancement du pilote.

Auparavant, des représentants de Techcom Securities JSC (TCBS) avaient indiqué que sa filiale, Techcom Crypto Asset Exchange (TCEX), avait déposé sa demande de licence d'échange d'actifs numériques avant le 15 janvier. Au cours des six derniers mois, TCEX a investi de manière proactive dans son infrastructure technologique et optimisé ses processus opérationnels dans l'attente de l'approbation.

Le marché vietnamien des crypto-actifs a franchi une étape décisive avec la publication, le 9 septembre 2025, de la résolution gouvernementale n°05/2025/NQ-CP approuvant un programme pilote de cinq ans. Ce programme repose sur des principes de prudence et d’expérimentation contrôlée, garantissant transparence et protection des investisseurs.

Par la suite, le ministère des Finances a promulgué la décision n°96/QĐ-BTC le 20 janvier 2026, détaillant les procédures d’octroi, d’ajustement et de révocation des licences, et établissant ainsi un cadre juridique initial pour le marché. Dans la résolution n°23 adoptée lors de la réunion ordinaire du gouvernement en janvier 2026, les organismes compétents ont été chargés de mettre en œuvre la plateforme pilote avant le 28 février.

Trân Quy, président de l’Institut du développement de l’économie numérique du Vietnam, a déclaré que l’économie numérique vietnamienne devrait atteindre environ 50 milliards de dollars américains d’ici la fin de l'année. La finalisation des mécanismes juridiques et le déploiement des programmes pilotes jetteront les bases de son expansion future.

VNA/CVN