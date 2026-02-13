Une saison touristique du Têt animée par une série d’activités originales à Lào Cai

À l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, les principales destinations touristiques de la province de Lào Cai lancent de nouveaux produits et finalisent leurs préparatifs afin d’accueillir un afflux important de visiteurs. L’atmosphère printanière s’annonce particulièrement dynamique à Sa Pa, Bắc Hà et dans d’autres sites, contribuant à l’objectif d’attirer 11,28 millions de visiteurs en 2026.

Selon le classement New Horizons 2026 publié par la plateforme Agoda, Sa Pa s’est hissée à la première place des destinations connaissant la plus forte croissance et les plus prisées des voyageurs internationaux en Asie. Ce résultat confirme l’attrait croissant de la "ville dans la brume" sur la carte touristique régionale. Pendant le Têt, le nombre de visiteurs devrait fortement augmenter, notamment du premier jour de l’An lunaire à la pleine lune du premier mois, en phase avec la tendance aux voyages axés sur la découverte culturelle et naturelle.

Afin de diversifier l’offre et de prolonger la durée de séjour, la Coopérative culturelle de connexion communautaire de Sa Pa propose la série de circuits "Sa Pa - Chaque jour, une couleur du Printemps". Conçus selon le modèle "un thème - une séance - une ethnie", ces programmes de 3,5 à 4 heures permettent aux visiteurs de découvrir des extraits de rituels traditionnels, de participer à des jeux populaires, d’échanger avec des artisans et de savourer la gastronomie typique des ethnies Dao rouge, Tày, Xa Pho, Giay et H’mông.

L’authenticité et la participation directe des communautés locales constituent le point fort de ces circuits. Les rituels sont réalisés par des artisans et maîtres de cérémonie autochtones, garantissant une expérience vivante et respectueuse. Du 5e jour du Têt à la mi-premier mois lunaire, plusieurs fêtes emblématiques seront présentées, telles que le rituel Put Tông (danse du feu) des Dao rouges, la cérémonie Khươu Then des Tày, le Nouvel An des Xa Phó, la fête Roóng Poọk (descente aux champs) des Giay et la fête Gâu Tào des H’mông.

Parallèlement, Sa Pa organise une série d’événements printaniers, dont la Fête du Printemps, l’ouverture du Ciel Gate, le festival "Couleurs du Printemps" à la cascade d’Argent et la Journée du mont Hàm Rông, répartis sur plusieurs sites afin d’éviter les engorgements.

À l’échelle provinciale, quelque 102 événements culturels, sportifs et touristiques sont prévus du 8 février au 25 mars 2026. Le point culminant sera le Festival du Printemps de Bac Hà (20 février - 8 mars), avec courses de chevaux traditionnelles, découverte du marché aux buffles, visite du palais Hoàng A Tuong et immersion dans les paysages fleuris du "plateau blanc".

Les réservations d’hébergement à Bắc Hà connaissent une forte hausse, de nombreux homestays affichant complet. Les autorités locales ont mis en place des mesures de régulation du trafic, de sécurité et de contrôle des prix afin d’assurer un accueil optimal.

En valorisant les patrimoines culturels des minorités ethniques, Lào Cai ambitionne de développer un tourisme du Têt distinctif, générateur de revenus durables pour les communautés et renforçant l’attractivité de la province sur la scène nationale et internationale.

VNA/CVN