Quang Ninh

Achever en avance la délivrance des licences de pêche conformément à la réglementation

La province de Quang Ninh (Nord) déploie de manière coordonnée des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), renforce la gestion des navires et du système de surveillance (VMS) et applique des sanctions strictes, dans l’objectif de lever le " carton jaune" de la Commission européenne (CE) et de promouvoir une pêche durable.

>> Lutte contre la pêche INN : Quang Ninh mise sur la sensibilisation et la surveillance

>> Lutte contre la pêche INN : Quang Ninh mise sur le numérique

>> Quang Ninh finalise l’enregistrement de sa flotte pour lever le "carton jaune" de l’UE

Photo : Van Duc/VNA/CVN

Déterminée à obtenir la levée rapide du "carton jaune" imposé par la CE, la province de Quang Ninh met en œuvre, de façon synchronisée et résolue, un ensemble de mesures portant sur la gestion de la flotte de pêche, le contrôle des dispositifs de surveillance des navires (VMS) et le traitement rigoureux des infractions liées aux activités halieutiques.

Au 11 janvier 2026, la lutte contre la pêche INN à Quảng Ninh a enregistré des résultats clés. La totalité des navires de pêche éligibles de la province, soit 4.123 unités, ont achevé leur enregistrement et obtenu les licences d’exploitation conformément aux dispositions en vigueur.

Ce résultat place Quang Ninh parmi les quatre premières localités du pays à avoir achevé de manière anticipée la délivrance des licences de pêche réglementaires. Selon le vice-directeur du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, Phan Thanh Nghi, cette avance constitue une base de données exacte, complète et assainie, permettant une gestion rigoureuse de chaque navire.

La gestion des données halieutiques a connu une nette progression. L’ensemble des données relatives aux navires éligibles a été nettoyé, actualisé et intégré dans la base nationale Vnfishbase, tout en étant synchronisé avec le système d’identification numérique VNeID, soit une hausse de 23,4% par rapport à la même période de l’année précédente.

Concernant les dispositifs VMS, Quang Ninh maintient un taux de conformité de 100% pour les navires de 15 mètres et plus (276 unités), tous connectés au système de surveillance du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Parallèlement, la vérification et le traitement des infractions détectées via le VMS ont été menés de manière exhaustive, atteignant également un taux de 100% (230 navires concernés). En 2025, les forces compétentes ont notamment détecté et engagé des poursuites contre trois individus pour avoir transféré frauduleusement des dispositifs VMS sur d’autres navires afin d’en tirer profit et d’échapper au contrôle des autorités. Cette action illustre la fermeté et la détermination de la province à faire respecter l’État de droit en mer.

La ligne directrice de Quang Ninh est claire : tolérance zéro, sans zones interdites. Les poursuites engagées constituent un avertissement sévère contre toute tentative de fraude susceptible de compromettre les efforts nationaux visant à la levée du "carton jaune".

Selon le président du Comité populaire de la commune de Dâm Hà, Tô Xuân Loi, les autorités locales se sont fortement mobilisées pour intensifier la sensibilisation des pêcheurs aux réglementations relatives à la pêche et à la protection de l’environnement marin.

Elles assurent une gestion stricte de la flotte et coordonnent régulièrement des opérations conjointes afin de rétablir l’ordre dans les activités d’aquaculture et de pêche, contribuant ainsi à la protection durable des ressources halieutiques.

Vers une pêche durable et responsable

Pour Phan Thanh Nghi, la lutte contre la pêche INN ne vise pas seulement à répondre aux inspections de la Commission européenne, mais constitue avant tout une exigence intrinsèque pour le développement durable du secteur halieutique local.

Photo : VNA/CVN

Quang Ninh considère la lutte contre la pêche INN comme une mission centrale et permanente, non seulement pour lever le "carton jaune", mais surtout pour préserver les ressources marines et restructurer la filière halieutique selon une approche durable et responsable.

La province ambitionne d’opérer une transition marquée, en passant de la pêche côtière à forte pression vers le développement de l’aquaculture marine de haute technologie et de l’écotourisme, afin d’assurer des moyens de subsistance durables aux pêcheurs.

Le Département de l’agriculture et du développement rural prévoit prochainement de proposer des politiques de soutien à la reconversion professionnelle des pêcheurs, ainsi qu’une aide aux coûts de maintenance des dispositifs VMS, afin d’alléger leur charge financière.

Dans le même temps, Quang Ninh renforce la décentralisation de la gestion des navires de pêche au niveau communal, afin d’accroître la surveillance de proximité, tout en achevant la mise en place d’un réseau de zones marines protégées pour préserver la biodiversité à long terme.

Récemment, le Comité populaire provincial a décidé de créer la réserve marine de Cô Tô - Île Trân, destinée à protéger des écosystèmes représentatifs et à générer des moyens de subsistance durables pour les communautés de pêcheurs. En 2025, près de 7,4 millions d’alevins de différentes espèces ont également été relâchés dans le milieu naturel afin de reconstituer les ressources halieutiques.

Le vice-président permanent du Comité populaire du district de Cô Tô, Dinh Duc Minh, a demandé un renforcement de la coordination interinstitutionnelle pour assurer une guidance directe et complète auprès de chaque ménage et propriétaire de navire. L’objectif est de garantir que 100% des armateurs et des exploitants concernés respectent pleinement les obligations de déclaration dans les ports de pêche.

Les patrouilles maritimes sont maintenues à raison de deux sorties par semaine, avec une application stricte des sanctions administratives en cas de non-conformité.

Dans une perspective de développement à long terme, Quang Ninh met activement en œuvre une feuille de route de reconversion des activités de pêche côtière vers l’aquaculture de haute technologie. Plus de 90.000 ha de plans d’eau ont déjà été recensés et intégrés à la planification aquacole, en priorité pour les pêcheurs en reconversion et pour attirer des investisseurs disposant de technologies modernes.

La province reconnaît toutefois certaines difficultés persistantes, notamment le faible taux de déclaration électronique via le système eCDT (52,6%) et l’insuffisance des infrastructures portuaires de pêche.

Dans les mois à venir, Quang Ninh accélérera les investissements dans les zones d’abri et les ports de pêche combinés, tels que Cai Rông (Vân Đôn), Tiên Toi (Duong Hoa) et Phuc Tiên (Dâm Hà), afin de satisfaire aux conditions réglementaires, se préparer aux inspections de la Commission européenne et progresser vers une pêche transparente et durable.

Van Duc - Câm Sa/CVN