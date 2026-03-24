Le progrès social booste le développement durable au Vietnam

Les orientations et résolutions du Parti communiste du Vietnam, adoptées lors des différents Congrès nationaux, ont constamment affirmé que la croissance économique doit aller de pair avec le progrès et la justice sociale, dans une perspective de développement durable. Cette orientation se traduit notamment par la priorité accordée à l’éducation, à la santé et au système de protection sociale, des domaines qui influencent directement la vie de chaque citoyen.

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Au-delà des chiffres de la croissance économique, le parcours de développement du Vietnam se distingue également par des réalisations remarquables dans l’éducation, la santé, la protection sociale et l’amélioration de la qualité de vie de la population. Avec une orientation constante plaçant l’humain au centre du processus de développement, de nombreuses politiques ont été mises en œuvre afin de garantir des opportunités de développement pour tous, concrétisant ainsi l’objectif de "ne laisser personne de côté".

L’humain au cœur du développement

Au cours de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau), la pensée du développement au Vietnam s’est progressivement perfectionnée, passant de l’objectif de satisfaction des besoins essentiels après la guerre à l’amélioration de la qualité de vie et au développement intégral de l’être humain. Les orientations et résolutions du Parti communiste du Vietnam, adoptées lors des différents Congrès nationaux, ont constamment affirmé que la croissance économique doit aller de pair avec le progrès et la justice sociale, dans une perspective de développement durable. Cette orientation se traduit notamment par la priorité accordée à l’éducation, à la santé et au système de protection sociale, des domaines qui influencent directement la vie de chaque citoyen.

Le développement humain ne se limite pas à l’augmentation des revenus : il englobe également le savoir, la santé, la culture et la participation à la vie sociale. Le Vietnam a ainsi progressivement construit un système de politiques inclusives, passant d’une logique d’assistance simple à la création de conditions permettant à chaque individu de développer ses capacités et de progresser. Cette approche reflète le caractère humaniste du modèle de développement vietnamien et s’inscrit dans la tendance internationale qui considère les ressources humaines de haute qualité comme un facteur déterminant de la compétitivité nationale.

Ainsi, après avoir assuré les besoins fondamentaux, le Vietnam entre désormais dans une phase visant à améliorer la qualité de vie et à promouvoir un développement humain global.

Une vision à long terme pour les ressources humaines

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, l’éducation vietnamienne a enregistré des progrès notables tant en termes d’ampleur que de qualité, devenant l’un des piliers de la stratégie de développement humain.

Le réseau scolaire continue de s’étendre, garantissant l’accès à l’école pour la grande majorité des enfants en âge de scolarisation, tandis que le taux d’alphabétisation national reste élevé et relativement stable. L’investissement prioritaire dans les zones reculées, les régions montagneuses et les zones habitées par des minorités ethniques contribue à réduire les écarts d’accès à l’éducation entre les régions et à poser les bases d’une plus grande équité sociale dès l’accès au savoir.

La qualité de l’enseignement général s’améliore progressivement grâce à l’innovation des programmes, à l’évolution des méthodes pédagogiques et à l’accélération de la transformation numérique. Parallèlement, l’enseignement professionnel est de plus en plus renforcé afin de répondre aux exigences du marché du travail. Les établissements de formation professionnelle élargissent leur capacité de recrutement, renforcent leurs liens avec les entreprises et développent la formation sur commande, permettant ainsi aux apprenants d’améliorer leur savoir-faire et leurs perspectives d’emploi durable.

Les politiques de protection sociale dans l’éducation jouent également un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’objectif de "ne laisser personne de côté". Le projet de construction de 248 internats inter-niveaux dans les communes frontalières, les politiques d’exemption ou de réduction des frais de scolarité, les aides financières aux élèves issus de familles défavorisées, les programmes de crédit pour élèves et étudiants ainsi que de nombreuses bourses ont permis à des millions de jeunes de poursuivre leurs études malgré des conditions difficiles.

Dans l’ensemble, les résultats obtenus montrent que l’éducation vietnamienne évolue progressivement d’un objectif d’élargissement de l’accès à l’apprentissage vers une amélioration de la qualité et un développement global de l’être humain.

Améliorer la santé publique et consolider les bases du développement

Parallèlement à l’éducation, le secteur de la santé a également enregistré des avancées importantes, devenant un pilier essentiel pour garantir la qualité de vie et le développement humain.

Le réseau des établissements de santé compte près de 13.000 structures participant au système d’assurance maladie à travers le pays. Cela permet aux habitants d’accéder aux services de santé directement dans leur localité, réduisant ainsi la surcharge des hôpitaux de niveau supérieur et les coûts de déplacement.

Le système de santé vietnamien s’oriente de plus en plus vers une combinaison harmonieuse entre médecine préventive et médecine curative, la prévention des maladies constituant le fondement et la prise en charge globale de la santé l’objectif central.

Dans ce cadre, le rôle de la médecine préventive s’affirme de plus en plus, notamment à travers le renforcement de la surveillance épidémiologique, le contrôle des maladies infectieuses - en particulier durant la pandémie de COVID-19 - et la mise en œuvre des programmes élargis de vaccination avec un taux de couverture élevé.

Parallèlement, le système de soins médicaux bénéficie d’investissements importants. Le Vietnam maîtrise désormais de nombreuses techniques médicales modernes et développe des spécialités médicales de pointe, permettant aux citoyens d’accéder à des services de haute qualité sans avoir à se rendre à l’étranger. Le taux de couverture de l’assurance maladie a dépassé 95% de la population en 2025, se rapprochant de l’objectif de couverture sanitaire universelle et contribuant à réduire la charge financière pour les patients. L’espérance de vie moyenne des Vietnamiens s’est également améliorée, atteignant environ 74,8 ans.

Ainsi, le secteur de la santé contribue non seulement à garantir la protection sociale, mais aussi à améliorer la qualité des ressources humaines et la capacité de résilience du pays face aux nouveaux défis.

Protection sociale : concrétiser l’objectif de "ne laisser personne de côté"

L’un des résultats les plus marquants du Vietnam ces dernières années réside dans la construction d’un système de protection sociale de plus en plus complet, inclusif, multicouche et durable. Le taux de pauvreté a fortement diminué au fil des années, ramené à environ 1,3% en 2025 selon le seuil de pauvreté multidimensionnelle, ce qui reflète l’efficacité de la stratégie de réduction de la pauvreté. Dans de nombreuses régions défavorisées, les programmes cibles nationaux ont permis d’améliorer considérablement les conditions de vie et de réduire progressivement les écarts de développement entre les régions.

Photo : VNA/CVN

Le système de protection sociale continue de s’élargir, contribuant à protéger les groupes vulnérables face aux fluctuations économiques, aux catastrophes naturelles et aux épidémies. Les politiques d’assurance sociale, d’assurance chômage et de soutien à l’emploi sont constamment améliorées afin d’offrir un filet de sécurité plus solide aux travailleurs.

Par ailleurs, les programmes de développement de logements sociaux et d’élimination des habitations précaires sont activement mis en œuvre dans de nombreuses localités, permettant à des centaines de milliers de familles d’améliorer leurs conditions de vie et de stabiliser leur existence à long terme.

Les politiques en faveur des minorités ethniques, des personnes handicapées, des femmes, des enfants et des personnes âgées sont mises en œuvre de manière coordonnée. Elles ne se limitent pas à une aide matérielle, mais visent également à élargir l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi, dans la perspective d’un développement humain global.

Les documents du XIVᵉ Congrès national du Parti réaffirment de manière constante le principe selon lequel le développement doit placer l’être humain au centre. Dans cette perspective, la protection sociale n’est plus seulement une politique de soutien en cas de risque, mais constitue un fondement essentiel de la stabilité sociale et du développement durable.

En regardant le chemin parcouru, les réalisations dans l’éducation, la santé et la protection sociale ne reflètent pas seulement les progrès économiques du Vietnam, mais témoignent également de la profondeur humaniste de son modèle de développement, où l’être humain occupe une place centrale. C’est sur ce socle solide que le Vietnam avance avec confiance sur la voie du développement, afin que chaque citoyen puisse aspirer à un avenir meilleur.

VNA/CVN