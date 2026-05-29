Vietnam - Thaïlande : coopération renforcée autour des nouveaux produits financiers

Dans le cadre de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, la présidente de la Commission d’État des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), Vu Thi Chân Phuong, a eu, le 28 mai à Bangkok, une séance de travail avec Wisit Wisitsora-at, président de la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des changes (SEC).

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Photo : SSC/CVN

Ce dernier a adressé ses félicitations au Vietnam pour le reclassement de son marché boursier, passé du statut de "marché frontière" à celui de "marché émergent" selon l’évaluation de l'organisation FTSE Russell.

Il a souligné que le Vietnam s’affirmait désormais comme une destination attractive pour les flux d’investissement en Asie du Sud-Est, grâce à un important potentiel de développement et à des perspectives de croissance positives pour les années à venir.

Wisit Wisitsora-at a également réaffirmé la disponibilité des unités spécialisées de la SEC à échanger et partager leurs expériences avec la SSC sur des questions d’intérêt commun, afin de promouvoir une coopération de plus en plus concrète et efficace entre les autorités de régulation et les marchés de capitaux des deux pays.

De son côté, la présidente de la SSC, Vu Thi Chân Phuong, a indiqué que, sur la base de l’amitié et du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Thaïlande, la collaboration dans le secteur des valeurs mobilières et des capitaux a enregistré des résultats notables.

Elle a rappelé que le marché boursier vietnamien accueillait depuis longtemps d’importants investisseurs thaïlandais et que de nombreuses entreprises de ce pays étudiaient actuellement les procédures de cotation à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HOSE).

Vu Thi Chân Phuong s’est félicitée de cette participation active et a exprimé le souhait de voir les investisseurs thaïlandais élargir davantage leurs activités au Vietnam.

Concernant la gestion des marchés, elle a salué les relations de coopération durables entretenues entre la SSC la SEC. Elle a particulièrement apprécié le soutien de la partie thaïlandaise dans le partage d'expertises sur le développement de nouveaux marchés et produits financiers, tels que les actifs numériques et les produits dérivés sur l'or, ainsi que sur le renforcement des capacités de surveillance des marchés de capitaux.

Vu Thi Chân Phuong a précisé que la Commission nationale des valeurs mobilières étudie actuellement la mise en place de nouveaux marchés et produits financiers afin de diversifier le marché des capitaux. Elle a plaidé pour un renforcement de la coopération dans la gestion et le développement de nouveaux produits et marchés, afin de promouvoir des marchés des capitaux transparents, sûrs et durables dans les pays de l'ASEAN et dans la région.

Wisit Wisitsora-at a affirmé que ce partenariat ne se limitait pas au développement des marchés nationaux respectifs, mais contribuait également à la prospérité commune de l’Asie du Sud-Est. Il a exprimé le souhait que les deux institutions maintiennent une coordination étroite afin de soutenir la communauté des affaires et de renforcer la connectivité financière entre les deux pays.

À cette occasion, les deux parties ont également échangé leurs expériences sur le développement, les mécanismes de gestion et de fonctionnement des produits dérivés sur l’or, des marchés d’actifs numériques, ainsi que sur la gestion des risques et le développement de nouveaux produits financiers.

VNA/CVN