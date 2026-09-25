Hô Chi Minh-Ville renforce son engagement dans la recherche des restes des martyrs

Pendant trois mois depuis le lancement de la campagne, les forces locales ont retrouvé et récupéré les restes de 664 martyrs au parc Lê Thi Riêng et les restes de 5 autres dans la commune de Thuong Tân.

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Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville a achevé à 100% le prélèvement d’échantillons biologiques dans les 18 cimetières de martyrs de la ville, avec un total de 9.854 échantillons, dont 7.104 sont éligibles à des tests ADN, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Manh Cuong.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Manh Cuong a souligné la forte détermination et les efforts constants des autorités locales dans la mise en œuvre de la "Campagne des 500 jours et nuits", consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des martyrs. La ville considère cette mission comme une tâche politique d’une importance majeure, témoignant de sa gratitude envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie, a-t-il souligné.

Selon lui, pendant trois mois depuis le lancement de la campagne, les forces locales ont retrouvé et récupéré les restes de 664 martyrs au parc Lê Thi Riêng et les restes de 5 autres dans la commune de Thuong Tân. Nguyên Manh Cuong a précisé que chaque reste et objet trouvé fait l'objet d'un suivi rigoureux pour faciliter l'identification ultérieure.

Concernant l’organisation de la cérémonie d’hommage et d’inhumation des restes découverts au parc Lê Thi Riêng, le responsable a indiqué que le Commandement militaire de la ville préparait un plan détaillé afin de garantir le respect des rites, la sécurité et l’accueil des familles. Il a affirmé que cette cérémonie ne marquera pas la fin du travail, la vérification des identités devant se poursuivre.

Dans la prochaine étape, Hô Chi Minh-Ville entend poursuivre la campagne en exploitant les dossiers et documents disponibles et en recueillant les témoignages des anciens combattants, des témoins historiques et de la population. Le responsable a insisté sur l’urgence de cette démarche, de nombreux témoins étant aujourd’hui âgés.

Nguyên Manh Cuong a appelé les familles des soldats dont les restes n’ont pas encore été retrouvés à continuer de fournir des informations, des documents et des échantillons, conformément aux indications des autorités compétentes. Il a également invité les anciens combattants, les témoins et la population à transmettre tout renseignement concernant les lieux de décès ou d’inhumation.

Selon lui, même une information limitée peut constituer un élément précieux pour retrouver un soldat et permettre à sa famille de connaître enfin son identité et son lieu de repos.

VNA/CVN