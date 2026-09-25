Le dirigeant Tô Lâm rencontre les présidents du Sénat et de la Chambre des communes du Canada

Lors d’un déjeuner de travail avec les présidents du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a proposé de faire de la coopération parlementaire un pilier important du nouveau Partenariat stratégique Vietnam - Canada.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a eu, le 24 septembre (heure locale), à l’édifice du Parlement du Canada, un déjeuner de travail avec la présidente du Sénat, Raymonde Gagné, et le président de la Chambre des communes, Francis Scarpaleggia.

Souhaitant la bienvenue au secrétaire général et président Tô Lâm et à la haute délégation vietnamienne, les dirigeants du Parlement du Canada ont exprimé leur honneur de l’accueillir à l’édifice du Parlement. Ils ont souligné l’importance de cette visite ainsi que de la décision récemment prise par les deux pays d’élever leurs relations au niveau de Partenariat stratégique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations Vietnam - Canada.

La présidente du Sénat et le président de la Chambre des communes ont affirmé que les relations entre les deux pays reposaient sur plusieurs décennies d’objectifs et d’intérêts communs ainsi que sur une solide amitié. Ils se sont déclarés convaincus que les prochaines années ouvriraient de nouvelles possibilités d’approfondir davantage les relations entre les deux pays et leurs peuples.

Les dirigeants du Parlement canadien ont estimé que les relations bilatérales disposaient déjà d’une base solide et étendue, mais que de grandes réalisations restaient encore à accomplir et que les deux parties avaient de nombreux domaines dans lesquels elles pouvaient coopérer.

Le président de la Chambre des communes, Francis Scarpaleggia, a souligné que l’édifice du Parlement du Canada témoignait à lui seul de manière concrète des liens étroits entre les deux pays, de nombreux parlementaires œuvrant activement au renforcement de l’amitié Canada - Vietnam. Il a notamment cité le Groupe d’amitié parlementaire Canada - Vietnam, qui compte 25 parlementaires issus des deux chambres et constitue un important trait d’union entre les deux pays.

Les dirigeants du Parlement du Canada ont également salué les contributions de la communauté des plus de 275.000 Canadiens d’origine vietnamienne dans des domaines tels que les sciences et technologies, les affaires, les arts, le sport et les activités communautaires. Le président de la Chambre des communes a exprimé le souhait de se rendre prochainement au Vietnam afin de poursuivre les échanges et la coopération entre les deux organes législatifs.

Un pilier important des relations bilatérales

Pour sa part, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est déclaré heureux de visiter l’édifice du Parlement du Canada. Il a respectueusement transmis aux dirigeants des deux chambres les salutations et les vœux les plus cordiaux du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et remercié le Parlement canadien pour son soutien concret au Vietnam et aux relations bilatérales au cours des plus de 50 dernières années.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que, lors de son entretien avec le Premier ministre Mark Carney, les deux parties étaient convenues d’élever les relations Vietnam - Canada au niveau de Partenariat stratégique, sur la base d’avantages mutuels et en adéquation avec le potentiel et les besoins croissants de coopération entre les deux pays. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, il a proposé de faire de la coopération parlementaire un pilier important des relations bilatérales, contribuant à consolider la confiance politique, à créer un cadre juridique et à favoriser la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau.

Les deux parties devraient renforcer les échanges de délégations, notamment entre les dirigeants des deux Parlements, les commissions spécialisées, les groupes d’amitié parlementaire, les femmes parlementaires et les jeunes parlementaires ; intensifier le partage d’expériences en matière de législation et de contrôle, ainsi que la coordination au sein de l’Union interparlementaire (UIP), de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et des forums parlementaires multilatéraux. Le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé le souhait d’accueillir prochainement les dirigeants du Parlement canadien au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Sur les plans économique, commercial et de l’investissement, le dirigeant vietnamien a proposé de continuer à faire de la coopération économique un axe prioritaire et un moteur des relations bilatérales, et de mieux exploiter l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), notamment en facilitant l’accès des produits vietnamiens, en particulier agricoles, sylvicoles et aquatiques, au marché canadien. Le Vietnam se félicite de l’intérêt des entreprises canadiennes et est prêt à créer des conditions favorables à l’intensification de leurs investissements dans des secteurs à fort potentiel tels que l’énergie, l’économie verte, l’économie circulaire, l’hydrogène vert et le commerce électronique.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a souhaité que le Parlement canadien soutienne le renforcement de la coopération bilatérale dans la lutte contre les différentes formes de criminalité, le renforcement des capacités d’application de la loi et la mise en place progressive de cadres de coopération appropriés.

Un nouvel élan à la coopération dans les domaines

Parallèlement, les deux pays devraient donner un nouvel élan à la coopération dans les domaines où le Canada dispose de points forts et où le Vietnam exprime des besoins, notamment les sciences et technologies, l’innovation, les énergies propres, l’économie verte, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, l’industrie de défense et l’aéronautique. Ils devraient également poursuivre la mise en œuvre efficace de la coopération au développement, notamment dans la formation de la main-d’œuvre, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la promotion de l’égalité des sexes, la réduction de la pauvreté, la lutte contre le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a notamment proposé d’élargir la coopération dans l’éducation et la formation, de diversifier les programmes d’échanges et de bourses destinés aux étudiants vietnamiens et d’accorder une attention particulière à la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines où le Canada dispose d’atouts.

S’agissant de la coopération multilatérale, le dirigeant vietnamien a proposé que le Parlement canadien continue de se coordonner étroitement avec l’Assemblée nationale vietnamienne au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, soutienne le règlement pacifique des différends en mer Orientale sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et poursuive sa coordination et son soutien au Vietnam dans ses fonctions de président du CPTPP en 2026, de pays hôte de l’APEC en 2027 et de président de l’ASEAN en 2030.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également proposé que le Parlement et le gouvernement canadiens continuent de créer des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne de stabiliser sa vie, de s’intégrer et de contribuer activement à la société d’accueil, tout en jouant pleinement son rôle de trait d’union important entre les deux pays.

Les deux parties se sont déclarées convaincues que, forts de plus de 50 années d’amitié et du cadre de Partenariat stratégique nouvellement établi, les relations Vietnam - Canada en général et la coopération entre les organes législatifs des deux pays en particulier continueront de se développer de manière toujours plus substantielle et efficace, dans l’intérêt des peuples des deux pays, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN