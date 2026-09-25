Culture vietnamienne : un membre du Politburo exige un coup d’accélérateur

Les dépenses consacrées à la culture devraient atteindre au moins 2% du budget total de l’État, tout en garantissant une plus grande efficacité dans l’allocation et le décaissement des fonds ainsi qu’une mobilisation accrue des ressources sociales.

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Photo : VNA/CVN

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a exhorté vendredi 25 septembre à Hanoï à une application unifiée de la résolution N°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne ainsi que des politiques pertinentes du Parti, soulignant la nécessité de solutions concrètes pour lever les obstacles et impulser des changements majeurs dans ce secteur.

Le dirigeant, qui préside le Comité directeur central pour le développement de la culture vietnamienne, a émis cette demande lors d’une réunion des membres permanents dudit comité consacrée au déploiement des tâches pour le quatrième trimestre 2026.

La réunion a permis de faire le point sur la mise en œuvre de la résolution N°80 du Politburo ainsi que sur les orientations formulées par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors de la deuxième réunion du Comité directeur central, le 13 juillet ; et sur les préparatifs de la quatrième Conférence culturelle nationale et de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre.

Il a noté des évolutions positives dans la prise de conscience et les actions du système politique en matière de développement culturel : l’Assemblée nationale a adopté la loi amendée sur l’édition ainsi que la résolution N°28 sur le développement de la culture vietnamienne, tandis que le gouvernement a promulgué six décrets et que le Premier ministre a pris trois décisions importantes. Plusieurs grandes localités ont mis en place des politiques et des plans visant à mobiliser des ressources en faveur de la culture.

Il a pointé quatre lacunes identifiées par le secrétaire général et le président Tô Lâm : une capacité limitée à promouvoir des valeurs culturelles positives dans l’environnement numérique ; une aptitude insuffisante à transformer le patrimoine en données, en connaissances numériques, en propriété intellectuelle et en ressources créatives ; une capacité limitée à développer des produits culturels compétitifs ; ainsi que des lacunes institutionnelles et écosystémiques dans le développement des industries culturelles.

Renforcer le soft power national

Photo : VNA/CVN

La résolution N°80 vise à porter la contribution des industries culturelles au PIB d’environ 4% actuellement à 7% d’ici 2030 et à 9% d’ici 2045.

Soulignant les orientations stratégiques définies dans la résolution, il a appelé à approfondir l’étude et à mettre rigoureusement en œuvre les directives du secrétaire général et le président Tô Lâm, en particulier trois évolutions majeures du développement culturel au Vietnam : considérer la culture comme un fondement spirituel, un pilier du développement et un nouveau moteur de croissance ; étendre le développement culturel aux espaces tant physiques que numériques ; et conjuguer préservation et créativité pour générer de nouvelles connaissances, de nouveaux produits et marchés, ainsi que pour renforcer le soft power national.

Le membre membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a également demandé l’achèvement du projet de loi sur le développement des industries culturelles ainsi que des politiques relatives à la décentralisation, à l’investissement, au foncier, au droit d’auteur et aux partenariats public-privé.

Les dépenses consacrées à la culture devraient atteindre au moins 2% du budget total de l’État, tout en garantissant une plus grande efficacité dans l’allocation et le décaissement des fonds ainsi qu’une mobilisation accrue des ressources sociales, a-t-il souligné.

Il a également appelé à une transformation numérique accélérée et au renforcement des infrastructures de données culturelles, via une base de données culturelles numériques nationale unifiée et interconnectée - permettant une vérification et une utilisation durables - ainsi que des outils de mesure du développement culturel, tels que l’Indice culturel national et des indicateurs de la contribution des industries culturelles à la croissance économique.

Développer les industries culturelles

La conservation doit être associée à la promotion des valeurs, de l’éducation, de la créativité et du développement, en veillant à ce que le patrimoine ne soit pas perçu comme de simples ressources restant à transformer en connaissances et en nouvelles valeurs, a-t-il déclaré.

La réunion s’est également penchée sur des mesures visant à développer les industries culturelles en tant que moteur d’une croissance économique à deux chiffres. Il s’agit notamment d’identifier les secteurs prometteurs, ainsi que les localités, entreprises et projets moteurs susceptibles de générer des produits, des emplois, de la propriété intellectuelle et des débouchés commerciaux.

Le gouvernement doit achever et rendre opérationnel, de toute urgence, le système statistique national dédié aux industries culturelles, en établissant des données de référence, une méthodologie unifiée et un mécanisme de rapport régulier d’ici 2026. Ce système devra mesurer la contribution de chaque secteur et localité, les recettes intérieures et à l’exportation, les données relatives aux entreprises, à l’emploi et aux revenus, la valeur des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, ainsi que la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur, a souligné le haut responsable.

Chaque localité ne doit sélectionner qu’un nombre restreint de secteurs adaptés et quelques projets phares. Chaque projet devra définir clairement ses produits, l’entreprise chargée de sa mise en œuvre, les sources de financement, le marché visé, les actifs de propriété intellectuelle ainsi que les retombées attendues en termes de produit brut régional, d’emploi, d’exportations et d’attractivité touristique, a-t-il indiqué.

Concernant les préparatifs de la Journée de la culture vietnamienne, il a invité les ministères, les secteurs et les localités à envisager une réduction ou une exonération des droits d’entrée dans les établissements culturels et sportifs publics le 24 novembre, ainsi qu’à organiser des activités concrètes au niveau local.

VNA/CVN