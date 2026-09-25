La coopération entre les jeunes au service des relations Vietnam - Cambodge

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|Bùi Thi Minh Hoài, présidente du Comité central du FPV reçoit une délégation de haut niveau de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge. dirigée par Hun Many, vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique et président de l’Union des fédérations de jeunesse du Cambodge.
|Photo : VNA/CVN
La délégation cambodgienne était conduite par Hun Many, vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique et président de l’Union des fédérations de jeunesse du Cambodge.
Bùi Thi Minh Hoài s’est dite convaincue que cette visite contribuerait à rapprocher les jeunes des deux pays, à renforcer leur compréhension et leur confiance mutuelles, et plus largement à consolider les relations Vietnam - Cambodge.
Saluant les résultats des échanges entre la Fédération de la jeunesse du Vietnam et l’Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge, Bùi Thi Minh Hoài a souhaité que les jeunes des deux pays multiplient les échanges et que les nouvelles générations soient encouragées à préserver et à cultiver les liens entre le Vietnam et le Cambodge.
Elle a également appelé les organisations de jeunesse des deux pays à renforcer leur coordination dans les forums et mécanismes de coopération régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN, et à proposer ensemble de nouvelles initiatives et activités. L’objectif est de faire connaître à l’international l’image d’une jeunesse vietnamienne et cambodgienne unie, proche et solidaire, tout en mettant en valeur l’amitié traditionnelle entre les deux pays et en contribuant à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.
|Hun Many souligne les résultats de la coopération entre les organisations de jeunesse vietnamienne et cambodgienne, notamment les échanges entre jeunes et étudiants.
|Photo : VNA/CVN
À l’occasion de l’Année d’amitié Vietnam - Cambodge 2027 et du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, Bùi Thi Minh Hoài a appelé les organisations de jeunesse des deux pays à organiser des activités commémoratives, à mieux faire connaître l’histoire des relations bilatérales et à développer les échanges culturels entre les deux peuples.
Elle a par ailleurs souhaité que Hun Many continue à favoriser, auprès des autorités compétentes, les conditions permettant à la communauté d’origine vietnamienne de vivre de manière stable et durable au Cambodge et de contribuer au développement du pays.
De son côté, Hun Many a salué les résultats de la coopération entre la Fédération de la jeunesse du Vietnam et l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge. Il a indiqué que les deux parties continueraient à développer les échanges entre jeunes et étudiants, ainsi qu’à organiser des séminaires, des tables rondes et des programmes d’échanges culturels…
VNA/CVN