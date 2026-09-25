Le dirigeant Tô Lâm reçoit le Groupe d’amitié parlementaire Canada - Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 24 septembre (heure locale) des représentants du groupe d’amitié parlementaire Canada - Vietnam au Parlement du Canada, dans le cadre de sa visite d’État au Canada.

>> Cérémonie d'accueil officielle au Canada pour le plus haut dirigeant vietnamien

>> Le Vietnam et le Canada veulent porter leurs relations à un niveau supérieur

Photo : VNA/CVN

Les membres du groupe d’amitié parlementaire Canada - Vietnam ont chaleureusement accueilli le secrétaire général et président Tô Lâm ainsi que la délégation vietnamienne de haut rang, exprimant leur honneur et leur gratitude pour le temps qu’il a consacré à cette rencontre lors d’une visite revêtant une importance historique pour les relations bilatérales.

Les parlementaires ont affirmé que tous les membres du groupe sont des amis du Vietnam, profondément attachés aux relations entre les deux pays et très intéressés par celles-ci. Ils ont précisé que le groupe compte actuellement 25 membres issus tant du Sénat que de la Chambre des communes, représentant diverses provinces et territoires du Canada, dont la députée Chi Nguyên, Canadienne d’origine vietnamienne. Cette participation diversifiée des parlementaires témoigne de l’intérêt croissant, au sein du Parlement canadien, pour le renforcement des relations avec le Vietnam.

Les parlementaires ont salué les évolutions positives et substantielles des relations bilatérales au cours des cinquante dernières années et se sont félicités de l’élévation récente des relations entre le Vietnam et le Canada au rang de partenariat stratégique.

Ils ont estimé que ce nouveau cadre ouvrirait de nombreuses opportunités pour approfondir la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le groupe a affirmé qu’il continuerait à servir de passerelle, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance et le soutien aux relations Vietnam - Canada au sein du Parlement et de la société canadiens.

Les parlementaires ont souligné l’importance du renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Canada et la région, et ont salué le rôle de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dans l’élargissement des marchés ainsi que dans la promotion du commerce et des investissements, au bénéfice de tous ses membres.

Ils ont également noté que le Vietnam et le Canada devaient tous deux diversifier leurs marchés et leurs partenaires, exprimant le souhait que les deux parties intensifient leurs échanges et partagent leurs expériences en matière de diversification des relations économiques, d’élargissement des partenariats et d’exploration de nouvelles opportunités de coopération.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a transmis les salutations et les meilleurs vœux du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân aux parlementaires canadiens, et a exprimé sa reconnaissance pour le soutien précieux apporté par le Parlement canadien et le Groupe d’amitié parlementaire Canada - Vietnam au Vietnam ainsi qu’au développement des relations bilatérales.

Il a annoncé que l’Assemblée nationale du Vietnam, nouvellement élue, avait mis en place le Groupe d’amitié parlementaire Vietnam - Canada en juin 2026, offrant ainsi une base supplémentaire pour renforcer les liens réguliers et la coopération entre les parlementaires des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le leader Tô Lâm a indiqué qu’à la suite des entretiens tenus avec la gouverneure générale, le Premier ministre et les dirigeants du Parlement du Canada lors de sa visite, les deux parties avaient conjointement estimé que les relations bilatérales recelaient encore un potentiel de développement considérable et avaient convenu de les porter au rang de partenariat stratégique.

Il s’est déclaré convaincu que ce nouveau cadre donnerait une forte impulsion à l’exploitation des complémentarités et des atouts des deux pays. Il a souligné que la coopération parlementaire constituait un pilier important, contribuant à renforcer la confiance politique, à établir un fondement juridique et à favoriser la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a suggéré que les groupes d’amitié parlementaire des deux pays intensifient les échanges de délégations et les contacts entre parlementaires, commissions spécialisées, femmes parlementaires et jeunes parlementaires ; qu’ils encouragent les activités conjointes et le partage d’expériences en matière de législation et de contrôle parlementaire ; et qu’ils jouent pleinement leur rôle pour bâtir un large consensus, au sein du Parlement et de la société canadiens, sur le renforcement des relations avec le Vietnam.

Il a également appelé le groupe à continuer de promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement ; à tirer parti efficacement du CPTPP ; à faciliter l’accès des marchandises et des entreprises des deux pays à leurs marchés respectifs ; et à encourager les entreprises canadiennes à investir dans des secteurs où le Vietnam a des besoins et le Canada des atouts.

Parallèlement, les deux parties devraient réaliser des percées dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’énergie propre et de la formation de ressources humaines de haute qualité, tout en élargissant la coopération dans l’éducation, les échanges et les programmes de bourses, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle et l’aérospatiale.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé l’espoir que le Parlement et le gouvernement canadiens continueraient de créer des conditions favorables pour permettre à la communauté vietnamienne de stabiliser sa vie, de s’intégrer avec succès dans la société canadienne et de jouer pleinement son rôle de passerelle entre les deux pays. Il a également appelé à faciliter les déplacements, le tourisme, les études et les activités commerciales des citoyens des deux pays.

Souscrivant aux orientations présentées par le secrétaire général et président Tô Lâm, les parlementaires ont affirmé qu’ils continueraient à contribuer activement à la mise en œuvre efficace du partenariat stratégique, en favorisant la coopération parlementaire ainsi que la collaboration dans les domaines de l’économie et du commerce, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, et des échanges entre les peuples.

Ils ont remercié le dirigeant vietnamien et accepté avec plaisir son invitation à se rendre au Vietnam, où ils auront l’occasion d’échanger avec le Groupe d’amitié parlementaire Vietnam - Canada sur les mesures visant à approfondir davantage les relations parlementaires et les liens entre les peuples des deux pays.

VNA/CVN