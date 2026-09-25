Canada - Vietnam : un nouveau chapitre de partenariat stratégique

Dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a participé, le 24 septembre au soir, à Ottawa, à un banquet solennel offert par la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour. Le Premier ministre canadien Mark Carney ainsi que de hauts responsables des deux pays étaient présents.

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Photo : VNA/CVN

Dans son discours de bienvenue, la gouverneure générale Louise Arbour a présenté Rideau Hall comme une maison commune pour tous les Canadiens, réunissant la richesse et la diversité de leurs cultures et de leurs histoires.

À cette occasion, elle a souligné la vitalité de la communauté vietnamienne au Canada, qui contribue depuis trois générations à enrichir la société canadienne. La culture vietnamienne s’est intégrée à la vie quotidienne du pays, à travers notamment ses artistes, ses entreprises et sa gastronomie. Elle a également relevé l’intérêt croissant des Canadiens pour le Vietnam, avec des visiteurs toujours plus nombreux à découvrir Hanoï, la baie de Ha Long et les rizières en terrasses de Sa Pa.

Selon la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, les deux pays ont accompli de nombreux progrès en tant que partenaires et entretiennent des liens particuliers au sein de la Francophonie, une communauté fondée sur un esprit de solidarité et d’ouverture sur le monde. Les deux pays partagent des valeurs communes et sont attachés à la coopération, au respect du droit international et de la souveraineté nationale.

"Dans ces temps marqués par l’incertitude, les relations durables fondées sur le respect mutuel porteront toujours leurs fruits. La paix, la stabilité et la prospérité doivent avant tout reposer sur la confiance entre les pays et la bonne volonté de coopérer", a-t-elle souligné.

Selon Louise Arbour, les deux pays se trouvent au seuil d’un nouveau chapitre de leur relation, avec de nouvelles perspectives pour leurs entreprises et leurs organisations dans des domaines qui contribueront à façonner l’avenir, notamment le développement durable, l’innovation, la résilience économique et la stabilité régionale. Elle a estimé que le partenariat entre les deux pays continuerait de se renforcer, leur permettant de relever ensemble les défis de notre époque.

Elle a exprimé le souhait que les deux pays saisissent ensemble les opportunités qui se présentent, poursuivent leurs efforts communs pour bâtir un avenir plus pacifique, prospère et résilient pour leurs peuples, et se tournent vers l’avenir avec confiance, ambition et amitié entre les deux nations.

Un engagement en faveur d’un avenir durable

En réponse, le dirigeant Tô Lâm s’est dit particulièrement impressionné par Rideau Hall et par les arbres commémoratifs plantés par des dirigeants internationaux. La plantation, aux côtés de Louise Arbour, d’un chêne rouge constitue, selon lui, un symbole de l’amitié entre le Vietnam et le Canada. Comme un arbre qui grandit grâce aux soins de plusieurs générations, l’amitié entre les nations doit être nourrie par la confiance, la sincérité et des intérêts partagés.

Photo : VNA/CVN

Revenant sur plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques, établies en 1973, et près d’une décennie de partenariat global depuis 2017, le dirigeant Tô Lâm a salué les acquis construits par les générations successives des deux pays. L’établissement officiel d’un partenariat stratégique à l’occasion de cette visite constitue à la fois une reconnaissance du chemin parcouru et un engagement en faveur d’un avenir durable, stable et plus étroitement lié.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a appelé les deux parties à consolider la confiance politique, à maintenir les contacts de haut niveau et à renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux. La coopération en matière de défense et de sécurité devrait progressivement devenir un pilier de la confiance stratégique. Il a également appelé à faire des sciences, des technologies, de l’innovation et de l’éducation de nouveaux moteurs de croissance, notamment dans les domaines du nucléaire, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des technologies quantiques, de la transformation numérique et des technologies vertes. Les deux pays devraient renforcer les liens entre l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises afin de développer l’écosystème entrepreneurial et innovant, tout en plaçant les populations au centre. Il a enfin souhaité voir se multiplier les échanges entre étudiants, entrepreneurs, scientifiques et artistes des deux pays.

VNA/CVN