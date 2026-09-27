Le vice-PM permanent Pham Gia Tuc inspecte deux projets autoroutiers stratégiques

En inspectant les autoroutes Huu Nghi - Chi Lang et Dông Dang - Trà Linh, le vice-Premier ministre (PM) permanent Pham Gia Tuc a appelé à accélérer ces deux projets stratégiques pour la connectivité et le développement régional.

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Photos : VNA/CVN

Dans la matinée du 27 septembre, dans la province de Lang Son, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, accompagné d’une délégation du gouvernement ainsi que de représentants des provinces de Lang Son et de Cao Bang, a inspecté les projets d’autoroutes reliant le poste-frontière de Huu Nghi à Chi Lang (Lang Son), et Dông Dang (Lang Son) à Tra Linh (Cao Bang).

Après avoir inspecté le chantier de l’autoroute Dông Dang - Trà Linh dans le hameau de Tân Viêt, commune de Van Lang (Lang Son), le vice-Premier ministre permanent a souligné que ces deux axes stratégiques permettraient de renforcer la connectivité régionale et de contribuer au développement socio-économique de Lang Son et de Cao Bang. Une fois mis en service, ils devraient favoriser le développement des services et du commerce, faciliter les échanges de marchandises et stimuler le tourisme.

Il a demandé aux autorités des deux provinces, aux entrepreneurs, aux entreprises chargées des projets et aux entités concernées de concentrer leurs efforts pour résoudre les difficultés et achever la libération des terrains restants en octobre 2026, afin d’accélérer les travaux et de viser l’ouverture des deux axes avant le Nouvel An lunaire 2027.

Les investisseurs et les entreprises chargées des projets sont appelés à renforcer les équipements et les effectifs mobilisés afin de profiter des conditions météorologiques favorables et des faibles précipitations pour assurer une mise en œuvre synchronisée de l’ensemble des ouvrages et le respect des conditions réglementaires nécessaires à leur mise en service.

Le dirigeant a également invité la province de Lang Son à se coordonner avec les ministères et secteurs concernés pour accélérer la mise en œuvre du projet pilote de poste-frontière intelligent sur les voies dédiées au transport de marchandises dans les zones des bornes 1119 - 1120 et 1088/2 - 1089, relevant de la paire de postes-frontières internationaux Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine).

Photos : VNA/CVN

Selon les investisseurs, plus de 600 ha ont été libérés pour le projet d’autoroute reliant le poste-frontière de Huu Nghi à Chi Lang, soit plus de 99% de l’emprise prévue au stade de la conception technique. L’entrepreneur a mobilisé 118 équipes et atteint environ 78% de la valeur du contrat de conception et de construction.

D’une longueur de près de 60km, ce projet, lancé en avril 2024, comprend la section Huu Nghi - Chi Lang de plus de 43km et la liaison avec les postes-frontières de Tân Thanh et Coc Nam, longue d’environ 16km. Il représente un investissement révisé de plus de 11.800 milliards de dôngs. La première phase prévoit quatre voies et une plateforme de 17 m de large, avec un achèvement prévu en 2026, avant un élargissement ultérieur à six voies et une plateforme de 32,25 m.

De son côté, l’autoroute Dông Dang - Trà Linh s’étend sur plus de 121 km dont environ 52,5 km dans la province de Lang Son et 69,6 km dans celle de Cao Bang.

La première phase, lancée en janvier 2024, porte sur plus de 93 km à quatre voies et doit être mise en service en 2027. La deuxième phase d’extension, lancée en août 2025, devrait être achevée en 2028. L’ensemble du projet représente un investissement total de plus de 26.180 milliards de dôngs.

La libération des terrains est quasiment achevée pour les deux phases. Plus de 130 équipes sont actuellement mobilisées, avec un taux d’avancement de plus de 79% pour la première phase et d’environ 34% pour la deuxième.

VNA/CVN