Hung Yên : 400 drapeaux nationaux remis aux pêcheurs

Un programme organisé à Hung Yên a permis de remettre 400 drapeaux nationaux aux pêcheurs et d’offrir des soins médicaux gratuits à 1.000 habitants.

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Photo : VNA/CVN

La section de la Fédération de la jeunesse du Vietnam de la province de Hung Yên a organisé le 27 septembre, dans la commune de Dông Tiên Hai, un programme de soutien aux pêcheurs locaux.

À cette occasion, la Fédération et le Commandement provincial des gardes-frontières ont remis aux pêcheurs 400 drapeaux nationaux et 120 portraits du Président Hô Chi Minh.

Vingt cadeaux ont également été offerts à des familles et personnes en difficulté, tandis que 1.000 habitants ont bénéficié gratuitement de consultations médicales, de conseils de santé et de médicaments.

La province de Hung Yên compte actuellement plus de 730 bateaux de pêche, employant plusieurs milliers de personnes.

VNA/CVN