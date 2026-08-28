Hanoï offre cinq jours de transports publics gratuits pour la Fête nationale

Le 28 août, la SARL unipersonnelle Hanoï Metro a annoncé qu'afin de répondre aux besoins de déplacement des habitants et des touristes durant la période de la Fête nationale, la municipalité de Hanoï mettrait en œuvre une politique de gratuité totale des transports publics.

>> Hanoï ouvre grand ses portes pour la Fête nationale

>> La Fête nationale, une vitrine grandeur nature du tourisme vietnamien

>> Fête nationale : revoir des images qui ravivent une mémoire empreinte de fierté

Photo : VNA/CVN

Cette mesure, destinée à promouvoir l’image d’un réseau de transport collectif sûr, pratique et civilisé, s’appliquera aux bus ainsi qu’aux deux lignes de métro actuellement exploitées : la ligne 2A reliant Cat Linh à Hà Dông et le tronçon aérien de la ligne 3.1, entre Nhôn et la gare de Hanoï.

Le programme de gratuité sera effectif pendant cinq jours consécutifs, du 29 août au 2 septembre 2026. Les usagers pourront obtenir des titres de transport gratuits aux guichets ou par l’intermédiaire d’applications mobiles, de systèmes de billetterie électronique, de cartes bancaires ou du système Tap&Go. Le coût de ces trajets sera intégralement pris en charge par le budget municipal sous forme de subventions.

Les bénéficiaires prioritaires définis par les résolutions n° 07/2019 et n° 37/2025 du Conseil populaire municipal, notamment les personnes âgées et les titulaires d’abonnements mensuels, devront présenter les justificatifs requis pour bénéficier des services concernés.

Concernant les horaires, les deux lignes de métro fonctionneront de 5h30 à 22h00, avec un intervalle de dix minutes entre les trains.

Hanoï Metro propose également des solutions de transport intermodal afin de faciliter les déplacements de bout en bout grâce à la fonctionnalité "réservation connectée" de son application mobile. Ce dispositif permet de combiner les trajets en véhicules de transport technologique avec le métro, tout en bénéficiant d’une réduction de 15%, plafonnée à 50.000 dôngs. Cette offre promotionnelle, limitée à 30.000 codes, restera valable jusqu’au 30 septembre 2026, dans la limite des codes disponibles.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le Centre de gestion et d’exploitation des transports de Hanoï a confirmé que la gratuité s’étendrait à l’ensemble des 128 lignes de bus subventionnées de la capitale, du samedi 29 août au mercredi 2 septembre.

Cette initiative découle de la résolution N°68/2026 du Conseil populaire municipal relative à la gratuité des transports publics lors des jours fériés et des grands événements sociopolitiques.

Les voyageurs pourront obtenir des titres de transport gratuits via les terminaux POS installés à bord des bus ou l’application "ThevegiaothongHN". En cas de dysfonctionnement du système électronique, des billets papier de secours seront distribués afin de garantir la continuité du service et la gratuité des trajets.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de cette mesure, le Comité populaire de Hanoï a chargé le Service de la construction de superviser les opérations menées par Hanoï Metro et les prestataires de services de bus. Les Services de la culture et des sports, du tourisme, ainsi que des sciences et technologies sont chargés de renforcer l’information et la sensibilisation du public à cette mesure.

La coordination entre les autorités locales et les forces de l’ordre sera également renforcée afin de garantir la sécurité et le maintien de l’ordre aux arrêts de bus, dans les abribus et aux abords des stations de métro.

Selon les autorités chargées des transports, cette initiative illustre l’engagement des autorités municipales en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des habitants. En facilitant l’accès gratuit aux transports publics pour les déplacements liés aux visites, aux achats et aux loisirs, la municipalité entend encourager durablement le report vers les transports publics.

Cette stratégie vise non seulement à réduire la pression exercée par les véhicules individuels et à limiter les embouteillages, mais aussi à renforcer l’image d’une capitale moderne, respectueuse de l’environnement et accueillante pour les habitants comme pour les visiteurs.

VNA/CVN