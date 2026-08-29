Les gares routières de Hanoï prises d'assaut au début des congés de la Fête nationale

Les gares routières de Hanoï sont en pleine effervescence samedi matin 29 août : les passagers, chargés de bagages, se hâtent de quitter la capitale pour rejoindre leurs villes et provinces d'origine, marquant ainsi le début des cinq jours de congé de la Fête nationale, qui s’étendent jusqu’à mercredi prochain 2 septembre.

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Photo : VNA/CVN

Le nombre de passagers a bondi sur les liaisons à destination de la région centrale, des provinces montagneuses du Nord et de plusieurs localités voisines.

Nguyên Hoàng Tùng, directeur de la gare routière de Giap Bat, a indiqué que la gare assure habituellement environ 650 départs par jour. Toutefois, lors du pic d’affluence lié à la Fête nationale, jusqu’à 800 départs de bus étaient programmés pour les après-midis de vendredi 28 août et de samedi 29 août, le nombre de passagers devant augmenter d’environ 200% par rapport aux jours ordinaires.

Les liaisons vers Thanh Hoa, les anciennes provinces de Nam Dinh et Thai Binh, ainsi que Ninh Binh, figuraient parmi celles connaissant une demande particulièrement forte.

Bond du nombre de passagers

Pham Manh Hùng, directeur de la Compagnie par actions des gares routières de Hanoï, a indiqué que les congés de la Fête nationale 2026 étaient relativement longs et coïncidaient avec la fin de la saison des vacances d’été ; par conséquent, une forte hausse de la demande était attendue pour les déplacements vers les lieux d’origine, le tourisme, les visites et les trajets interprovinciaux.

Une forte hausse du nombre de voyageurs était attendue vendredi 28 août et samedi 29 août pour les départs depuis Hanoï, suivie d’une nouvelle augmentation mercredi et jeudi prochains avec le retour des passagers vers la capitale.

L’accroissement de la demande varie selon les itinéraires, la plus forte pression étant prévue sur les liaisons desservant des destinations touristiques, celles liées aux visites familiales ainsi que sur les trajets de courte et moyenne distance.

Cette intensification des déplacements était également visible sur les axes routiers reliant la capitale. Dès vendredi soir 28 août, un flux continu d’autocars et de voitures particulières a quitté Hanoï pour rejoindre les routes nationales et les autoroutes, marquant ainsi le début de l’exode des vacanciers.

Le volume de trafic est resté élevé, provoquant des embouteillages notamment sur la troisième rocade, les ponts Thang Long, Nhât Tân et Vinh Tuy, ainsi qu’à la porte d’entrée sud en direction de l’autoroute Phap Vân - Câu Gie.

La police de la route a dû réguler la circulation à distance et autoriser les véhicules à emprunter la bande d’arrêt d’urgence du péréphérique n°3 afin de fluidifier le trafic.

Mesures proactives

Photo : VNA/CVN

En prévision de la hausse de la demande de transport durant les congés de la Fête nationale, les gestionnaires de gares routières et les compagnies de transport ont élaboré des plans bien en amont afin d’assurer la fluidité du service pour les passagers.

Pham Manh Hùng a indiqué qu’un plan avait été établi pour déployer environ 500 bus supplémentaires, garantissant ainsi des déplacements pratiques et sûrs, tout en réduisant les embouteillages et en évitant toute pénurie de véhicules.

Sur ce total, 200 bus supplémentaires seront affectés à la gare routière de Giap Bat, 100 à celle de Gia Lâm et 200 à celle de My Dinh.

Ces bus supplémentaires seront déployés en fonction des priorités et de la demande réelle. Leur mise en service s’ajustera au flux de passagers en temps réel et à la capacité de chaque ligne, la priorité étant d’assurer le transport de tous les passagers avant la fin de la journée.

Pham Manh Hùng a souligné que chaque trajet s’appuyait sur une préparation minutieuse de l’ensemble du système de transport, mobilisant véhicules, chauffeurs, personnel de service, régulateurs, inspecteurs et agents de gestion du trafic.

"L’objectif commun est d’éviter aux passagers une attente excessive, de prévenir toute pénurie de véhicules et, surtout, de garantir que chaque passager puisse rentrer chez lui ou atteindre sa destination en toute sécurité", a-t-il indiqué.

VNA/CVN