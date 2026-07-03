Le Vietnam accuse un déficit commercial de 16,65 milliards de dollars au 1er semestre

Les données préliminaires indiquent que le Vietnam a enregistré un déficit commercial de 16,65 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre un excédent de 7,95 milliards de dollars à la même période l’année précédente.

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Photo : VNA/CVN

Les importations et les exportations du Vietnam ont atteint 104,22 milliards de dollars en juin, soit une hausse de 5,2% par rapport au mois précédent et de 36,3% par rapport à l’année précédente, selon un rapport socio-économique pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2026 publié vendredi 3 juillet par l’Office national des statistiques (NSO), relevant du ministère des Finances.

Au total, le volume total des échanges commerciaux au cours des six premiers mois de 2026 s’est établi à 549,69 milliards de dollars, en hausse de 27,1% par rapport à la même période de l’année précédente, les exportations ayant augmenté de 21% et les importations de 33,4%.

Ces chiffres reflètent une demande croissante d’intrants dans l’économie, tout en indiquant une forte reprise des activités de production, notamment dans le secteur à investissements étrangers, a déclaré Nguyên Thu Oanh, cheffe de la Division des statistiques des services et des prix du NSO.

Rien qu’en juin, le chiffre d’affaires des exportations s’est élevé à 50,79 milliards de dollars, en hausse de 8,2% par rapport au mois précédent. Le secteur économique national y a contribué à hauteur de 10,01 milliards de dollars, soit une progression de 10,5%, tandis que le secteur à capitaux étrangers (y compris le pétrole brut) a atteint 40,78 milliards de dollars, en hausse de 7,7%. Comparées à la même période de l’année précédente, les exportations de juin ont progressé de 28,1%.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des exportations a atteint 143,6 milliards de dollars, en hausse de 22,7% sur un an et de 16,8% par rapport au trimestre précédent.

Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires total des exportations a atteint 266,52 milliards de dollars, en hausse de 21% sur un an. Le secteur national a représenté 53,51 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,6%, et 20,1% du total des exportations, tandis que le secteur à capitaux étrangers (y compris le pétrole brut) a généré 213,01 milliards de dollars, en hausse de 26%, et en représente 79,9%.

Au cours de cette période, 29 produits d’exportation ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars , représentant 92,1% des exportations totales, dont cinq produits dépassant les 10 milliards de dollars et représentant 62,6%.

Photo : VNA/CVN

Du côté des importations, le volume d’échanges en juin a atteint 53,43 milliards de dollars, en hausse de 2,5% par rapport au mois précédent et de 45,2% sur un an. Au deuxième trimestre, les importations se sont élevées à 156,6 milliards de dollars, soit une progression de 39,1% sur un an.

Le total des importations au cours des six premiers mois de l’année a atteint 283,17 milliards de dollars, en hausse de 33,4% sur un an, dont 78,46 milliards de dollars provenant du marché intérieur (en hausse de 24,3%) et 204,71 milliards de dollars provenant du marché étranger (en hausse de 37,3%).

Au total, 38 produits importés ont enregistré un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars, représentant 92,1% du total des importations. Deux de ces produits, représentant 51% du total, ont dépassé les 10 milliards de dollars.

Les biens d’équipement ont représenté 94,1% du total des importations (266,4 milliards de dollars), les machines, équipements et outils constituant 56% et les matières premières 38,1%. Les biens de consommation ont représenté 5,9% du total, soit 16,77 milliards de dollars.

Les données préliminaires indiquent que le Vietnam a enregistré un déficit commercial de 16,65 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre un excédent de 7,95 milliards de dollars à la même période l’année précédente.

Le secteur intérieur a accusé un déficit de 24,95 milliards de dollars, tandis que le secteur à capitaux étrangers (y compris le pétrole brut) a enregistré un excédent de 8,3 milliards de dollars.

VNA/CVN