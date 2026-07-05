Le patrimoine à l’heure de la révolution numérique

Face aux défis de transmission culturelle, le Vietnam mise sur la transformation digitale pour donner une nouvelle vie à son patrimoine. Réalité virtuelle, intelligence artificielle et données numériques en font une ressource créative au service du développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

Pendant longtemps, la numérisation du patrimoine a été perçue comme une simple opération technique consistant à photographier, enregistrer ou scanner des documents afin de les préserver. Cette approche a permis de sauvegarder de nombreuses ressources culturelles, mais elle montre aujourd’hui ses limites face aux ambitions portées par la Résolution N°80 sur le développement de la culture.

D’après le Dr. Chu Tiên Dat, de la Compagnie générale de communication multimédia VTC, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la différence entre numérisation et transformation numérique est essentielle. “La numérisation est purement le processus de conversion des informations issues du monde physique vers un format numérique afin de les conserver dans un état statique. Néanmoins, la transformation digitale représente un niveau supérieur : elle crée un nouvel espace de vie - l’espace numérique, qui exige de nouveaux comportements et de nouvelles compétences culturelles”, explique-t-il.

Dans l’espace numérique, les données culturelles deviennent de véritables ressources créatives, capables de nourrir le cinéma, les jeux vidéo, la mode ou encore le tourisme intelligent, tout en contribuant à renforcer la souveraineté culturelle numérique du pays. Le patrimoine n’est alors plus seulement un objet de conservation : il devient une matière première vivante, source d’inspiration pour la création contemporaine.

Source d’inspiration

La préservation du patrimoine immatériel se heurte depuis longtemps à une difficulté majeure : la disparition progressive des espaces de pratique et le manque de nouvelles générations capables d’assurer la transmission.

La Résolution N°80 ouvre de nouvelles perspectives grâce aux technologies immersives. Dans cette approche, le public ne reste plus un simple observateur ; il devient acteur de l’expérience culturelle.

Photo : VNA/CVN

Les chercheurs Chu Pham Minh Hang et Lê Xuân Khanh, de l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville, défendent le concept de “pratique virtuelle”. Pour eux, “il s’agit des situations d’interaction dans lesquelles les utilisateurs reproduisent les pratiques culturelles réelles dans un environnement numérique reconstitué. La pratique virtuelle place les participants dans la position d’un sujet culturel actif plutôt que d’un récepteur passif. Contrairement aux usages numériques classiques consistant à regarder, écouter ou lire, cette approche implique des décisions et des actions dans un contexte culturel recréé”.

Les technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée et d’intelligence artificielle ouvrent ainsi des perspectives inédites. Un jeune domicilié à Hô Chi Minh-Ville peut désormais entrer dans l’espace numérique, revêtir un costume traditionnel virtuel, participer à une cérémonie de l’ethnie Cho Ro dans sa nhà dài (maison longue) traditionnelle reconstituée dans les hauts plateaux du Centre ou encore chanter le quan ho (chant alterné) de la province de Bac Ninh (Nord) avec des “artistes IA” entraînés à partir de données culturelles de référence.

La technologie n’a toutefois pas vocation à se substituer à l’expérience réelle. Elle constitue plutôt un outil complémentaire, capable de renforcer l’intérêt des jeunes générations pour leur héritage culturel. À Phu Tho (Nord), la numérisation du hat xoan (chant printanier), à travers la création de bases de données et de contenus pédagogiques numériques, illustre également cette volonté de préserver et de transmettre ce patrimoine vivant aux générations futures.

Rôle des musées

Les exigences de la Résolution N°80 touchent également les institutions culturelles traditionnelles. Par exemple, les musées, longtemps considérés comme des lieux de conservation, sont désormais appelés à se renouveler pour jouer un rôle plus large au sein de l’écosystème créatif.

Pour le chercheur Hoàng Anh Tuân et le Docteur Pham Ngoc Uyên, directeur adjoint du Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, les établissements culturels doivent être repensés en profondeur. “Les musées doivent être repositionnés, passant d’un modèle centré sur la conservation à un modèle de production de valeur culturelle publique fondé sur le patrimoine”, recommandent-ils. Selon eux, la transformation numérique, le développement de produits culturels et les liens avec l’écosystème créatif constituent désormais des piliers essentiels.

Les deux spécialistes mettent toutefois en garde contre une approche de la modernisation qui se limiterait aux seuls outils technologiques.

“Un musée équipé de visites virtuelles, de modèles 3D, de codes QR, de dispositifs de réalité virtuelle ou augmentée, d’intelligence artificielle, d’hologrammes ou encore de robots-guides n’a pas pour autant achevé sa transformation numérique si son modèle de gouvernance, ses processus opérationnels et son approche du public restent ancrés dans une logique traditionnelle. La technologie ne peut créer de véritable valeur que lorsqu’elle s’appuie sur des données fiables, un contenu scientifique rigoureux et une narration capable de susciter l’intérêt du public”, soulignent-ils.

Lorsque le patrimoine est intégralement numérisé, il génère d’importantes retombées économiques qui permettent de réinvestir dans sa conservation, concrétisant ainsi l’objectif de “faire vivre la culture par la culture”. Les succès du projet “Doan Môn numérique” à la Citadelle impériale de Thang Long-Hanoï et de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour identifier les antiquités à la Cité impériale de Huê constituent de belles illustrations.

Authenticité en question

L’essor rapide de l’intelligence artificielle générative ouvre des perspectives considérables, mais soulève également des interrogations majeures concernant l’authenticité des représentations culturelles.

En l’absence de données fiables et structurées, les algorithmes risquent d’intégrer des références extérieures ou de produire des créations éloignées de la réalité historique.

Nguyên Thi Nguyên Thao, de l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville, et l’architecte Vo Dinh Tân, de l’Université de technologie et d’ingénierie de Hô Chi Minh-Ville, alertent sur ce risque. “L’intelligence artificielle ne raisonne pas comme un historien”, rappellent-ils. Elle fonctionne selon une logique probabiliste et à partir d’associations entre données codées.

Les deux spécialistes soulignent un paradoxe : plus la qualité visuelle d’une création générée est élevée, plus le risque de déformation historique peut être important si les données utilisées sont insuffisantes.

“Un portrait numérique d’un grand général vietnamien peut paraître impressionnant et extrêmement réaliste. Mais si son armure ou les motifs de son costume relèvent d’une autre période historique ou d’une culture voisine, l’œuvre devient immédiatement étrangère à la mémoire collective”, expliquent-ils.

Cette vigilance apparaît d’autant plus nécessaire que la numérisation vise non seulement à rendre le patrimoine plus accessible, mais aussi à en préserver l’authenticité. Les spécialistes estiment qu’une infrastructure nationale de données culturelles constitue une condition indispensable pour éviter les déformations et garantir une transmission fidèle des héritages culturels.

Photos : VNA/CVN

Chaque motif, chaque chant traditionnel ou chaque élément patrimonial pourrait ainsi être associé à une identité numérique fiable grâce à des technologies comme la blockchain. Une démarche destinée à renforcer la protection des ressources culturelles nationales dans l’environnement numérique.

Bâtisseurs de demain

Au-delà des technologies, les experts s’accordent sur un point essentiel : le facteur humain demeure déterminant. Pour le Professeur associé Lâm Nhân, recteur de l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville, le patrimoine représente bien davantage qu’un simple témoignage du passé.

“Le patrimoine culturel n’est pas seulement la mémoire du passé ; il constitue également une ressource au service du développement durable et de la création contemporaine, affirme-t-il. La rencontre entre patrimoine et modernité permettra de développer des produits culturels attractifs et compétitifs sur les marchés internationaux, tout en préservant l’identité culturelle nationale à l’ère numérique”.

Les universités sont ainsi appelées à former une nouvelle génération capable de maîtriser à la fois les héritages culturels et les technologies de pointe. Pour les spécialistes, c’est de cette alliance entre patrimoine et innovation que pourra émerger un nouvel écosystème culturel, dans lequel le passé ne sera plus considéré comme un héritage figé, mais comme une source d’inspiration, de créativité et de développement pour l’avenir.

Thao Nguyên/CVN